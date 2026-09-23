Grouplove - This Is This (coloured) (0075678643781) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Grouplove - This Is This (coloured) (0075678643781) виниловая пластинка
Американская альтернативная рок-группа Grouplove выпускает свой пятый студийный альбом This Is This. После номинированного на GRAMMY альбома "Healer", "This Is This" был спродюсирован Grouplove и их соавтором Рикардо Акасусо - с дополнительными песнями, спродюсированными Дэйвом Сайтеком (TV On The Radio, Yeah Yeah Yeahs, Weezer) и лауреатом премии Грэмми, продюсером Malay (Frank Ocean, Lorde). Альбом был написан и записан во время глобальной пандемии, подпитываемой всеми потрясениями и невзгодами прошлого года. Запись этого альбома оказалась одновременно катарсической и мощной креативной для Grouplove, когда пять друзей наконец избавились от беспокойства, печали и разочарования, которые им пришлось пережить. Grouplove - это Ханна Хупер, Кристиан Цуккони, Эндрю Вессен, Дэниел Глисон и Бенджамин Хомола. Они провели большую часть своей жизни, с момента создания группы, на гастролях, которые включали всемирные хэдлайн-туры, бесчисленные выступления на фестивалях и совместные выступление с такими единомышленниками, как Imagine Dragons, Young the Giant, Foster the People, и Florence and the Machine.
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