Royal Philharmonic Orchestra - Classic Love Songs (5712192003664) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Royal Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
Classic Love Songs
Жанр
Классическая музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 230 руб.
В наличии
Код товара: 708116
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Характеристики
Бренд
MMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MMI
Barcode
[5712192003664]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Royal Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
Classic Love Songs
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Unchained Melody, It For You), Me, The Look Of Love, Love Changes Everything, My Girl, Take My Breath Away, A Groovy Kind Of Love, Cavatina, Someone To Watch Over Me, Blue Velvet, The Way We Were, Up Where We Belong, When I Fall In Love
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Royal Philharmonic Orchestra - Classic Love Songs (5712192003664) виниловая пластинка
Альбом, выпущенный Королевским Филармоническим Оркестром (Royal Philharmonic Orchestra), который включает в себя известные любовные мелодии, интерпретированные оркестром. Альбом может содержать классические и современные романтические композиции, которые стали популярными благодаря своим мелодиям и текстам.
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Бренд
MMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MMI
Barcode
[5712192003664]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Royal Philharmonic Orchestra
Альбом (сингл)
Classic Love Songs
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Unchained Melody, It For You), Me, The Look Of Love, Love Changes Everything, My Girl, Take My Breath Away, A Groovy Kind Of Love, Cavatina, Someone To Watch Over Me, Blue Velvet, The Way We Were, Up Where We Belong, When I Fall In Love
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Альбом, выпущенный Королевским Филармоническим Оркестром (Royal Philharmonic Orchestra), который включает в себя известные любовные мелодии, интерпретированные оркестром. Альбом может содержать классические и современные романтические композиции, которые стали популярными благодаря своим мелодиям и текстам.
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Royal Philharmonic Orchestra - Classic Love Songs (5712192003664) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2230 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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