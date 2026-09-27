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Ac/Dc, Live At Paradise Theater, Boston 1978 (9003829977417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ac/Dc, Live At Paradise Theater, Boston 1978 (9003829977417) виниловая пластинка

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Ac/Dc, Live At Paradise Theater, Boston 1978 (9003829977417) виниловая пластинка - фото 1
Ac/Dc, Live At Paradise Theater, Boston 1978 (9003829977417) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ac/Dc, Live At Paradise Theater, Boston 1978 (9003829977417) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Ac/Dc, Live At Paradise Theater, Boston 1978
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ac/Dc, Live At Paradise Theater, Boston 1978 (9003829977417) виниловая пластинка - фото 1
  • Ac/Dc, Live At Paradise Theater, Boston 1978 (9003829977417) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 601265
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[9003829977417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ac/Dc, Live At Paradise Theater, Boston 1978 (9003829977417) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Ac/Dc, Live At Paradise Theater, Boston 1978
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Live Wire, Problem Child, Sin City, Gone Shootin', Bad Boy Boogie, The Jack, High Voltage, Rocker, Dog Eat Dog (Encore)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Classic Live Radio Broadcast Collection
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ac/Dc, Live At Paradise Theater, Boston 1978 (9003829977417) виниловая пластинка

Концертная сессия AC/DC во время их "Powerage World Tour", записанная 21 августа 1978 года в Paradise Theater в Бостоне. Разумеется, все еще с Боном Скоттом на вокале, и это был первый год с Клиффом Уильямсом на бас-гитаре. В этот набор, среди прочих, вошли «Problem Child», «The Jack» и «Bad Boy Boogie».

Отзывы о товаре Ac/Dc, Live At Paradise Theater, Boston 1978 (9003829977417) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[9003829977417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ac/Dc, Live At Paradise Theater, Boston 1978 (9003829977417) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Ac/Dc, Live At Paradise Theater, Boston 1978
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Live Wire, Problem Child, Sin City, Gone Shootin', Bad Boy Boogie, The Jack, High Voltage, Rocker, Dog Eat Dog (Encore)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Classic Live Radio Broadcast Collection
Страна производитель
Австрия
Описание
Концертная сессия AC/DC во время их "Powerage World Tour", записанная 21 августа 1978 года в Paradise Theater в Бостоне. Разумеется, все еще с Боном Скоттом на вокале, и это был первый год с Клиффом Уильямсом на бас-гитаре. В этот набор, среди прочих, вошли «Problem Child», «The Jack» и «Bad Boy Boogie».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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