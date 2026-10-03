Randy Newman - Dark Matter (0075597940343) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Randy Newman
Альбом (сингл)
DARK MATTER
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб.
В наличии
Код товара: 151172
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Коллекция NEWMAN, RANDY
Коллекция NEWMAN, RANDY
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597940343]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Randy Newman
Альбом (сингл)
DARK MATTER
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Great Debate, Brothers, Putin, Lost Without You, Sonny Boy, It's a Jungle out There (V2), She Chose Me, On the Beach, Wandering Boy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Randy Newman - Dark Matter (0075597940343) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Great Debate
|8:09
|A2
|Brothers
|4:54
|A3
|Putin
|3:46
|A4
|Lost Without You
|3:54
|B1
|Sonny Boy
|4:42
|B2
|It's A Jungle Out There (V2)
|3:19
|B3
|She Chose Me
|3:13
|B4
|On The Beach
|4:32
|B5
|Wandering Boy
|3:02
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Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597940343]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Randy Newman
Альбом (сингл)
DARK MATTER
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Great Debate, Brothers, Putin, Lost Without You, Sonny Boy, It's a Jungle out There (V2), She Chose Me, On the Beach, Wandering Boy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|The Great Debate
|8:09
|A2
|Brothers
|4:54
|A3
|Putin
|3:46
|A4
|Lost Without You
|3:54
|B1
|Sonny Boy
|4:42
|B2
|It's A Jungle Out There (V2)
|3:19
|B3
|She Chose Me
|3:13
|B4
|On The Beach
|4:32
|B5
|Wandering Boy
|3:02
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Randy Newman - Dark Matter (0075597940343) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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