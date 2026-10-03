Top.Mail.Ru
Randy Newman - Dark Matter (0075597940343) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Randy Newman - Dark Matter (0075597940343) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Randy Newman - Dark Matter (0075597940343) виниловая пластинка - фото 1
Randy Newman - Dark Matter (0075597940343) виниловая пластинка - фото 2
Randy Newman - Dark Matter (0075597940343) виниловая пластинка - фото 3
Randy Newman - Dark Matter (0075597940343) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Randy Newman
Альбом (сингл)
DARK MATTER
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Randy Newman - Dark Matter (0075597940343) виниловая пластинка - фото 1
  • Randy Newman - Dark Matter (0075597940343) виниловая пластинка - фото 2
  • Randy Newman - Dark Matter (0075597940343) виниловая пластинка - фото 3
  • Randy Newman - Dark Matter (0075597940343) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 151172
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Randy Newman - Dark Matter (0075597940343) виниловая пластинка
2 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция NEWMAN, RANDY
filter_none Товар входит в коллекцию NEWMAN, RANDY

Коллекция NEWMAN, RANDY


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597940343]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Randy Newman
Альбом (сингл)
DARK MATTER
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Great Debate, Brothers, Putin, Lost Without You, Sonny Boy, It's a Jungle out There (V2), She Chose Me, On the Beach, Wandering Boy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Randy Newman - Dark Matter (0075597940343) виниловая пластинка

Track List

A1The Great Debate8:09
A2Brothers4:54
A3Putin3:46
A4Lost Without You3:54
B1Sonny Boy4:42
B2It's A Jungle Out There (V2)3:19
B3She Chose Me3:13
B4On The Beach4:32
B5Wandering Boy3:02



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Randy Newman - Dark Matter (0075597940343) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597940343]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Randy Newman
Альбом (сингл)
DARK MATTER
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Great Debate, Brothers, Putin, Lost Without You, Sonny Boy, It's a Jungle out There (V2), She Chose Me, On the Beach, Wandering Boy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1The Great Debate8:09
A2Brothers4:54
A3Putin3:46
A4Lost Without You3:54
B1Sonny Boy4:42
B2It's A Jungle Out There (V2)3:19
B3She Chose Me3:13
B4On The Beach4:32
B5Wandering Boy3:02


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Randy Newman - Dark Matter (0075597940343) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...