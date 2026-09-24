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Семенов Андрей - Ослеплённые (Мюзикл) (Боярский М.,Зайцева Е И Др.) (2Lp) (4680068800024) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Семенов Андрей - Ослеплённые (Мюзикл) (Боярский М.,Зайцева Е И Др.) (2Lp) (4680068800024) виниловая пластинка

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Семенов Андрей - Ослеплённые (Мюзикл) (Боярский М.,Зайцева Е И Др.) (2Lp) (4680068800024) виниловая пластинка - фото 1
Семенов Андрей - Ослеплённые (Мюзикл) (Боярский М.,Зайцева Е И Др.) (2Lp) (4680068800024) виниловая пластинка - фото 2
Семенов Андрей - Ослеплённые (Мюзикл) (Боярский М.,Зайцева Е И Др.) (2Lp) (4680068800024) виниловая пластинка - фото 3
Семенов Андрей - Ослеплённые (Мюзикл) (Боярский М.,Зайцева Е И Др.) (2Lp) (4680068800024) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Андрей Семенов
Альбом (сингл)
Ослеплённые
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Семенов Андрей - Ослеплённые (Мюзикл) (Боярский М.,Зайцева Е И Др.) (2Lp) (4680068800024) виниловая пластинка - фото 1
  • Семенов Андрей - Ослеплённые (Мюзикл) (Боярский М.,Зайцева Е И Др.) (2Lp) (4680068800024) виниловая пластинка - фото 2
  • Семенов Андрей - Ослеплённые (Мюзикл) (Боярский М.,Зайцева Е И Др.) (2Lp) (4680068800024) виниловая пластинка - фото 3
  • Семенов Андрей - Ослеплённые (Мюзикл) (Боярский М.,Зайцева Е И Др.) (2Lp) (4680068800024) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718422
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Загружаем...
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Загружаем...
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Семенов Андрей - Ослеплённые (Мюзикл) (Боярский М.,Зайцева Е И Др.) (2Lp) (4680068800024) виниловая пластинка
2 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800024]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Андрей Семенов
Альбом (сингл)
Ослеплённые
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
0
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Семенов Андрей - Ослеплённые (Мюзикл) (Боярский М.,Зайцева Е И Др.) (2Lp) (4680068800024) виниловая пластинка

Двойной альбом с записью мюзикла «Ослеплённые» с участием Михаила Боярского, Елены Зайцевой, Николая Лекарева, Вячеслава Войнаровского, Игоря Письменного и других известных исполнителей. Поставленный впервые в Московском музыкально-драматическом театре «Ромэн», а затем в ряде других театров страны, этот мюзикл сочетает в себе ритмы и экспрессию рок-музыки, симфонический стиль звучания, яркую театральность, колорит трагической цыганской истории.



Теги товара: Rock Opera

Отзывы о товаре Семенов Андрей - Ослеплённые (Мюзикл) (Боярский М.,Зайцева Е И Др.) (2Lp) (4680068800024) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800024]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Андрей Семенов
Альбом (сингл)
Ослеплённые
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
0
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Двойной альбом с записью мюзикла «Ослеплённые» с участием Михаила Боярского, Елены Зайцевой, Николая Лекарева, Вячеслава Войнаровского, Игоря Письменного и других известных исполнителей. Поставленный впервые в Московском музыкально-драматическом театре «Ромэн», а затем в ряде других театров страны, этот мюзикл сочетает в себе ритмы и экспрессию рок-музыки, симфонический стиль звучания, яркую театральность, колорит трагической цыганской истории.


Теги товара: Rock Opera
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Семенов Андрей - Ослеплённые (Мюзикл) (Боярский М.,Зайцева Е И Др.) (2Lp) (4680068800024) виниловая пластинка - по цене 2120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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