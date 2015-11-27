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Various Artists - Bella Lucio! (0888751276512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Bella Lucio! (0888751276512) виниловая пластинка

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Various Artists - Bella Lucio! (0888751276512) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Bella Lucio! (0888751276512) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Bella Lucio! (0888751276512) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Bella Lucio! (0888751276512) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Bella Lucio! (0888751276512) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Bella Lucio! (0888751276512) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Bella Lucio! (0888751276512) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.11.2015
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
BELLA LUCIO
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Bella Lucio! (0888751276512) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Bella Lucio! (0888751276512) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Bella Lucio! (0888751276512) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Bella Lucio! (0888751276512) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Bella Lucio! (0888751276512) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Bella Lucio! (0888751276512) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Bella Lucio! (0888751276512) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99598
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Bella Lucio! (0888751276512) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751276512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.11.2015
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
BELLA LUCIO
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Bella Lucio! (0888751276512) виниловая пластинка

Track List

A1Mondo Marcio – Mentre Scrivo (Balla Balla Ballerino)
A2Ghemon – Solo Per Me (Henna)
A3Rocco Hunt – Una Lacrima (Cosa Vuol Dire Una Lacrima)
A4Emis Killa – Stelle Nel Flipper (Anna E Marco
A5Ensi – Profondo (Come E Profondo Il Mare)
B1Clementino – Sotto Lo Stesso Cielo (Caruso)
B2Moreno – Un Mondo Piccolo Cosi (Attenti Al Lupo)
B3Raige, Loretta Grace – Vorrei (Tu Non Mi Basti Mai)
B4Two Fingerz – Sdraiato Su Una Nuvola (Se Io Fossi Un Angelo)
B5Siamesi Brothers – Come Nuvolari (Nuvolari)
B6Articolo 31 – L'Impresa Eccezionale (Disperato Erotico Stomp)

Отзывы о товаре Various Artists - Bella Lucio! (0888751276512) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751276512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.11.2015
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
BELLA LUCIO
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Mondo Marcio – Mentre Scrivo (Balla Balla Ballerino)
A2Ghemon – Solo Per Me (Henna)
A3Rocco Hunt – Una Lacrima (Cosa Vuol Dire Una Lacrima)
A4Emis Killa – Stelle Nel Flipper (Anna E Marco
A5Ensi – Profondo (Come E Profondo Il Mare)
B1Clementino – Sotto Lo Stesso Cielo (Caruso)
B2Moreno – Un Mondo Piccolo Cosi (Attenti Al Lupo)
B3Raige, Loretta Grace – Vorrei (Tu Non Mi Basti Mai)
B4Two Fingerz – Sdraiato Su Una Nuvola (Se Io Fossi Un Angelo)
B5Siamesi Brothers – Come Nuvolari (Nuvolari)
B6Articolo 31 – L'Impresa Eccezionale (Disperato Erotico Stomp)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Bella Lucio! (0888751276512) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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