Mandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (0194399037119) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Mandoki Soulmates - Utopia For Realists: Hungarian Pictures (0194399037119) виниловая пластинка
Лесли Мандоки из Dschinghis Khan собирает знаменитых друзей в новом проекте "Utopia For Realists: Hungarian Pictures". Лесли Мандоки играет вместе с такими музыкантами как: Иэн Андерсон (Jethro Tull), Джон Хелливелл (Supertramp), Ник ван Иде (Cutting Crew), Тиль Бреннером, Szakcsi, Jane Xie, Стив Бейли, Эл Ди Меола, Питер Мафай, Джесси Зибенберг (Supertramp), Кори Генри, Деобрат Мишра, Майк Стерн, Margarita, Рэнди Брекер, Билл Эванс, Sirreal, Ришар Бона, Мото Фукусима, Тони Кэри, Джулия Мандоки. Релиз, озаглавленный «Utopia For Realists: Hungarian Pictures», включает блюрей-диск, который сочетает в себе запись концертного фильма, посвященного 30-летию падения Берлинской стены, с впечатляющей кинематографической реализацией отдельных музыкальных эпизодов - он также дает эксклюзивное представление о том, что происходит за кулисами записи Soulmates вживую и в студии, "making of" - а также аудиофильский компакт-диск с оригинальной студийной записью прог-рок сюиты.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Picture Disc, Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Picture Disc, Progressive Rock
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