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Brian; Roger Eno, Luminous (coloured) (0028948392988) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Brian; Roger Eno, Luminous (coloured) (0028948392988) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Brian; Roger Eno, Luminous (coloured) (0028948392988) - фото 1
Виниловая пластинка Brian; Roger Eno, Luminous (coloured) (0028948392988) - фото 2
Виниловая пластинка Brian; Roger Eno, Luminous (coloured) (0028948392988) - фото 3
Виниловая пластинка Brian; Roger Eno, Luminous (coloured) (0028948392988) - фото 4
Виниловая пластинка Brian; Roger Eno, Luminous (coloured) (0028948392988) - фото 5
Виниловая пластинка Brian; Roger Eno, Luminous (coloured) (0028948392988) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Brian; Roger Eno, Luminous (coloured) (0028948392988) - фото 1
  • Виниловая пластинка Brian; Roger Eno, Luminous (coloured) (0028948392988) - фото 2
  • Виниловая пластинка Brian; Roger Eno, Luminous (coloured) (0028948392988) - фото 3
  • Виниловая пластинка Brian; Roger Eno, Luminous (coloured) (0028948392988) - фото 4
  • Виниловая пластинка Brian; Roger Eno, Luminous (coloured) (0028948392988) - фото 5
  • Виниловая пластинка Brian; Roger Eno, Luminous (coloured) (0028948392988) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402013
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Brian; Roger Eno, Luminous (coloured) (0028948392988) виниловая пластинка
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Eno, Brian; Roger, Eno
filter_none Товар входит в коллекцию Eno, Brian; Roger, Eno

Коллекция Eno, Brian; Roger, Eno


Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon Intl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brian; Roger Eno, Luminous (coloured) (0028948392988) виниловая пластинка

Track List

A1Moss3:20
A2Violet3:55
A3Manganese3:12
A4Vermillion3:24
B1Marble6:18
B2Pewter3:57
B3Malachite4:05

Отзывы о товаре Brian; Roger Eno, Luminous (coloured) (0028948392988) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon Intl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Moss3:20
A2Violet3:55
A3Manganese3:12
A4Vermillion3:24
B1Marble6:18
B2Pewter3:57
B3Malachite4:05
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Brian; Roger Eno, Luminous (coloured) (0028948392988) виниловая пластинка - стоимость товара 2570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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