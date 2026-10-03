Brian; Roger Eno, Luminous (coloured) (0028948392988) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб.
В наличии
Код товара: 402013
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon Intl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Brian; Roger Eno, Luminous (coloured) (0028948392988) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Moss
|3:20
|A2
|Violet
|3:55
|A3
|Manganese
|3:12
|A4
|Vermillion
|3:24
|B1
|Marble
|6:18
|B2
|Pewter
|3:57
|B3
|Malachite
|4:05
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Бренд
Deutsche Grammophon Intl
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Moss
|3:20
|A2
|Violet
|3:55
|A3
|Manganese
|3:12
|A4
|Vermillion
|3:24
|B1
|Marble
|6:18
|B2
|Pewter
|3:57
|B3
|Malachite
|4:05
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Brian; Roger Eno, Luminous (coloured) (0028948392988) виниловая пластинка - стоимость товара 2570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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