8437012830769, Coltrane, John, Giant Steps виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 8437012830769, Coltrane, John, Giant Steps виниловая пластинка
Giant Steps стал дебютом Джона Колтрейна на лейбле Atlantic. В то время он еще был участником группы Майлза Дэвиса, которая вскоре записала бессмертный альбом Kind of Blue. Giant Steps полностью отличался от предыдущих альбомов, которые саксофонист записал в качестве лидера лейбла Prestige. Это подтвердило важность Колтрейна на джазовой сцене и стало первым шагом к тому, чтобы Майлз смог сформировать свой собственный квартет. Альбом получил пятизвездочный рейтинг в журнале Down Beat, при этом известный критик Ральф Дж. Глисон заявил: «Кажется, существует некоторое ощущение, что Джон Колтрейн, хотя и придает ему большое влияние как тенор, оказывает резкое звучание. кого трудно слушать. Этот LP, если он не делает ничего другого, должен быстро развеять эту идею. Бывают моменты, когда Колтрейн удивительно мягок, лиричен и просто красив. Вы можете отметить эту пластинку как одну из важных».
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