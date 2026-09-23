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8437012830769, Coltrane, John, Giant Steps виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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8437012830769, Coltrane, John, Giant Steps виниловая пластинка

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8437012830769, Виниловая пластинка Coltrane, John, Giant Steps - фото 1
8437012830769, Виниловая пластинка Coltrane, John, Giant Steps - фото 2
8437012830769, Виниловая пластинка Coltrane, John, Giant Steps - фото 3
8437012830769, Виниловая пластинка Coltrane, John, Giant Steps - фото 4
8437012830769, Виниловая пластинка Coltrane, John, Giant Steps - фото 5
8437012830769, Виниловая пластинка Coltrane, John, Giant Steps - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 8437012830769, Виниловая пластинка Coltrane, John, Giant Steps - фото 1
  • 8437012830769, Виниловая пластинка Coltrane, John, Giant Steps - фото 2
  • 8437012830769, Виниловая пластинка Coltrane, John, Giant Steps - фото 3
  • 8437012830769, Виниловая пластинка Coltrane, John, Giant Steps - фото 4
  • 8437012830769, Виниловая пластинка Coltrane, John, Giant Steps - фото 5
  • 8437012830769, Виниловая пластинка Coltrane, John, Giant Steps - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642346
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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8437012830769, Coltrane, John, Giant Steps виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8437012830769, Coltrane, John, Giant Steps виниловая пластинка

Giant Steps стал дебютом Джона Колтрейна на лейбле Atlantic. В то время он еще был участником группы Майлза Дэвиса, которая вскоре записала бессмертный альбом Kind of Blue. Giant Steps полностью отличался от предыдущих альбомов, которые саксофонист записал в качестве лидера лейбла Prestige. Это подтвердило важность Колтрейна на джазовой сцене и стало первым шагом к тому, чтобы Майлз смог сформировать свой собственный квартет. Альбом получил пятизвездочный рейтинг в журнале Down Beat, при этом известный критик Ральф Дж. Глисон заявил: «Кажется, существует некоторое ощущение, что Джон Колтрейн, хотя и придает ему большое влияние как тенор, оказывает резкое звучание. кого трудно слушать. Этот LP, если он не делает ничего другого, должен быстро развеять эту идею. Бывают моменты, когда Колтрейн удивительно мягок, лиричен и просто красив. Вы можете отметить эту пластинку как одну из важных».

Отзывы о товаре 8437012830769, Coltrane, John, Giant Steps виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Giant Steps стал дебютом Джона Колтрейна на лейбле Atlantic. В то время он еще был участником группы Майлза Дэвиса, которая вскоре записала бессмертный альбом Kind of Blue. Giant Steps полностью отличался от предыдущих альбомов, которые саксофонист записал в качестве лидера лейбла Prestige. Это подтвердило важность Колтрейна на джазовой сцене и стало первым шагом к тому, чтобы Майлз смог сформировать свой собственный квартет. Альбом получил пятизвездочный рейтинг в журнале Down Beat, при этом известный критик Ральф Дж. Глисон заявил: «Кажется, существует некоторое ощущение, что Джон Колтрейн, хотя и придает ему большое влияние как тенор, оказывает резкое звучание. кого трудно слушать. Этот LP, если он не делает ничего другого, должен быстро развеять эту идею. Бывают моменты, когда Колтрейн удивительно мягок, лиричен и просто красив. Вы можете отметить эту пластинку как одну из важных».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


8437012830769, Coltrane, John, Giant Steps виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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