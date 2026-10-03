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Ella Fitzgerald - Mack The Knife: Ella In Berlin (0600753527108) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ella Fitzgerald - Mack The Knife: Ella In Berlin (0600753527108) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Ella Fitzgerald, Mack The Knife: Ella In Berlin (0600753527108) - фото 1
Виниловая пластинка Ella Fitzgerald, Mack The Knife: Ella In Berlin (0600753527108) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Ella Fitzgerald, Mack The Knife: Ella In Berlin (0600753527108) - фото 1
  • Виниловая пластинка Ella Fitzgerald, Mack The Knife: Ella In Berlin (0600753527108) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402045
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ella Fitzgerald - Mack The Knife: Ella In Berlin (0600753527108) виниловая пластинка
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Fitzgerald, Ella
filter_none Товар входит в коллекцию Fitzgerald, Ella

Коллекция Fitzgerald, Ella


Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ella Fitzgerald - Mack The Knife: Ella In Berlin (0600753527108) виниловая пластинка

Track List

A1Gone With The Wind2:21
A2Misty2:45
A3The Lady Is A Tramp3:00
A4The Man I Love3:40
A5Summertime2:54
B1Too Darn Hot3:16
B2Lorelei3:24
B3Mack The Knife4:43
B4How High The Moon7:20

Отзывы о товаре Ella Fitzgerald - Mack The Knife: Ella In Berlin (0600753527108) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Gone With The Wind2:21
A2Misty2:45
A3The Lady Is A Tramp3:00
A4The Man I Love3:40
A5Summertime2:54
B1Too Darn Hot3:16
B2Lorelei3:24
B3Mack The Knife4:43
B4How High The Moon7:20
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ella Fitzgerald - Mack The Knife: Ella In Berlin (0600753527108) виниловая пластинка - купить по цене 2570 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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