8436569193273, Brown, Clifford; Johnson, J.J., Get Happy виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 8436569193273, Brown, Clifford; Johnson, J.J., Get Happy виниловая пластинка
Великий Клиффорд Браун лишь однажды записывался с пионером тромбона би-бибопа Джей Джей Джонсоном. Во время записи 1953 года Джонсон отказался от постоянной игры и стал работать инспектором чертежей. Дата состоялась в Нью-Йорке 22 июня 1953 года. Мастер-дубли изначально были выпущены как часть 10-дюймовой серии Modern Jazz 5000 от Blue Note на BLP 5028 под названием Jay Jay Johnson with Clifford Brown. При переиздании на 12-дюймовой серии пластинок Blue Note 1500 треки из оригинальной записи 1953 года были распределены по двум альбомам и объединены с треками из более позднего выпуска The Eminent Jay Jay Johnson, Volume 1 (BLP 1505) и The Eminent Jay. Джей Джонсон, Том 2 (BLP 1506). Столь ранний выпуск альтернативных вариантов второго тома, появившийся в 1956 году, был связан с тем, что Клиффорд Браун погиб в автокатастрофе 26 июня того же года в возрасте 25 лет, в результате чего все записанные документы о его трубе вещь большой ценности.
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