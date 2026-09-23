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8436569193273, Brown, Clifford; Johnson, J.J., Get Happy виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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8436569193273, Brown, Clifford; Johnson, J.J., Get Happy виниловая пластинка

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8436569193273, Виниловая пластинка Brown, Clifford; Johnson, J.J., Get Happy - фото 1
8436569193273, Виниловая пластинка Brown, Clifford; Johnson, J.J., Get Happy - фото 2
8436569193273, Виниловая пластинка Brown, Clifford; Johnson, J.J., Get Happy - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 8436569193273, Виниловая пластинка Brown, Clifford; Johnson, J.J., Get Happy - фото 1
  • 8436569193273, Виниловая пластинка Brown, Clifford; Johnson, J.J., Get Happy - фото 2
  • 8436569193273, Виниловая пластинка Brown, Clifford; Johnson, J.J., Get Happy - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642254
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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8436569193273, Brown, Clifford; Johnson, J.J., Get Happy виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8436569193273, Brown, Clifford; Johnson, J.J., Get Happy виниловая пластинка

Великий Клиффорд Браун лишь однажды записывался с пионером тромбона би-бибопа Джей Джей Джонсоном. Во время записи 1953 года Джонсон отказался от постоянной игры и стал работать инспектором чертежей. Дата состоялась в Нью-Йорке 22 июня 1953 года. Мастер-дубли изначально были выпущены как часть 10-дюймовой серии Modern Jazz 5000 от Blue Note на BLP 5028 под названием Jay Jay Johnson with Clifford Brown. При переиздании на 12-дюймовой серии пластинок Blue Note 1500 треки из оригинальной записи 1953 года были распределены по двум альбомам и объединены с треками из более позднего выпуска The Eminent Jay Jay Johnson, Volume 1 (BLP 1505) и The Eminent Jay. Джей Джонсон, Том 2 (BLP 1506). Столь ранний выпуск альтернативных вариантов второго тома, появившийся в 1956 году, был связан с тем, что Клиффорд Браун погиб в автокатастрофе 26 июня того же года в возрасте 25 лет, в результате чего все записанные документы о его трубе вещь большой ценности.

Отзывы о товаре 8436569193273, Brown, Clifford; Johnson, J.J., Get Happy виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Великий Клиффорд Браун лишь однажды записывался с пионером тромбона би-бибопа Джей Джей Джонсоном. Во время записи 1953 года Джонсон отказался от постоянной игры и стал работать инспектором чертежей. Дата состоялась в Нью-Йорке 22 июня 1953 года. Мастер-дубли изначально были выпущены как часть 10-дюймовой серии Modern Jazz 5000 от Blue Note на BLP 5028 под названием Jay Jay Johnson with Clifford Brown. При переиздании на 12-дюймовой серии пластинок Blue Note 1500 треки из оригинальной записи 1953 года были распределены по двум альбомам и объединены с треками из более позднего выпуска The Eminent Jay Jay Johnson, Volume 1 (BLP 1505) и The Eminent Jay. Джей Джонсон, Том 2 (BLP 1506). Столь ранний выпуск альтернативных вариантов второго тома, появившийся в 1956 году, был связан с тем, что Клиффорд Браун погиб в автокатастрофе 26 июня того же года в возрасте 25 лет, в результате чего все записанные документы о его трубе вещь большой ценности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


8436569193273, Brown, Clifford; Johnson, J.J., Get Happy виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2620 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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