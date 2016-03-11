Top.Mail.Ru
Jeff Buckley - You And I (0888751758513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Jeff Buckley - You And I (0888751758513) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Jeff Buckley - You And I (0888751758513) виниловая пластинка - фото 1
Jeff Buckley - You And I (0888751758513) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.03.2016
Исполнитель
Jeff Buckley
Альбом (сингл)
YOU & I
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jeff Buckley - You And I (0888751758513) виниловая пластинка - фото 1
  • Jeff Buckley - You And I (0888751758513) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98612
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Jeff Buckley - You And I (0888751758513) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция BUCKLEY, JEFF
filter_none Товар входит в коллекцию BUCKLEY, JEFF

Коллекция BUCKLEY, JEFF


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.03.2016
Исполнитель
Jeff Buckley
Альбом (сингл)
YOU & I
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jeff Buckley - You And I (0888751758513) виниловая пластинка

Track List

A1Just Like A Woman
A2Everyday People
A3Don't Let The Sun Catch You Cryin'
B1Grace
B2Calling You
B3Dream Of You And I
C1The Boy With The Thorn In His Side
C2Poor Boy Long Way From Home
D1Night Flight
D2I Know It's Over

Отзывы о товаре Jeff Buckley - You And I (0888751758513) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.03.2016
Исполнитель
Jeff Buckley
Альбом (сингл)
YOU & I
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание

Track List

A1Just Like A Woman
A2Everyday People
A3Don't Let The Sun Catch You Cryin'
B1Grace
B2Calling You
B3Dream Of You And I
C1The Boy With The Thorn In His Side
C2Poor Boy Long Way From Home
D1Night Flight
D2I Know It's Over
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jeff Buckley - You And I (0888751758513) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...