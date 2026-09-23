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Black Keys - Dropout Boogie (0075597913576) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Keys - Dropout Boogie (0075597913576) виниловая пластинка

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Black Keys - Dropout Boogie (0075597913576) виниловая пластинка - фото 1
Black Keys - Dropout Boogie (0075597913576) виниловая пластинка - фото 2
Black Keys - Dropout Boogie (0075597913576) виниловая пластинка - фото 3
Black Keys - Dropout Boogie (0075597913576) виниловая пластинка - фото 4
Black Keys - Dropout Boogie (0075597913576) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Black Keys
Альбом (сингл)
Dropout Boogie
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Keys - Dropout Boogie (0075597913576) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Keys - Dropout Boogie (0075597913576) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Keys - Dropout Boogie (0075597913576) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Keys - Dropout Boogie (0075597913576) виниловая пластинка - фото 4
  • Black Keys - Dropout Boogie (0075597913576) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629427
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Black Keys - Dropout Boogie (0075597913576) виниловая пластинка
3 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Black Keys
Альбом (сингл)
Dropout Boogie
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Keys - Dropout Boogie (0075597913576) виниловая пластинка

Студийный альбом 2022 года группы The Black Keys. Данный альбом содержит большое количество материала, который по звучанию напоминает тот самый блюз-рок, который дуэт записывал еще в ранние годы, во время сессий в подвалах города Акрон, штат Огайо. Релиз представлен на черном виниле. The Black Keys - американская рок-группа, сформированная в 2001 году в городе Акрон. Играет музыку в жанрах блюз-рок, гаражный рок и инди-рок. На протяжении всего своего существования группа состоит из двух человек: Дэна Ауэрбаха (вокал, гитара) и Патрика Карни (ударные). По состоянию на октябрь 2011 года, группа продала более 2 миллионов копий альбомов в Соединенных Штатах.

Отзывы о товаре Black Keys - Dropout Boogie (0075597913576) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Black Keys
Альбом (сингл)
Dropout Boogie
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Студийный альбом 2022 года группы The Black Keys. Данный альбом содержит большое количество материала, который по звучанию напоминает тот самый блюз-рок, который дуэт записывал еще в ранние годы, во время сессий в подвалах города Акрон, штат Огайо. Релиз представлен на черном виниле. The Black Keys - американская рок-группа, сформированная в 2001 году в городе Акрон. Играет музыку в жанрах блюз-рок, гаражный рок и инди-рок. На протяжении всего своего существования группа состоит из двух человек: Дэна Ауэрбаха (вокал, гитара) и Патрика Карни (ударные). По состоянию на октябрь 2011 года, группа продала более 2 миллионов копий альбомов в Соединенных Штатах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Keys - Dropout Boogie (0075597913576) виниловая пластинка – стоимость товара 3670 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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