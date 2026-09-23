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Rag'n'Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rag'n'Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка

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Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 1
Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 2
Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 3
Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 4
Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 5
Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 6
Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 7
Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 8
Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 9
Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 10
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Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 12
Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 13
Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 14
Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 15
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Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 19
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rag'N'Bone Man
Альбом (сингл)
Life By Misadventure
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 1
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 2
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 3
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 4
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 5
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 6
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 7
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 8
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 9
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 10
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 11
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 12
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 13
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 14
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 15
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 16
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 17
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 18
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 19
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 20
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 21
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 22
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 23
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 24
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 25
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 26
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 27
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 28
  • Rag&#039;n&#039;Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 
Начислим 133 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500855
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Загружаем...
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Загружаем...
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Rag'n'Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка
3 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398549712]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rag'N'Bone Man
Альбом (сингл)
Life By Misadventure
Жанр
Soul
Трек-лист
Fireflies, Breath In Me, Fall In Love Again, Talking To Myself, Anywhere Away From Here, Alone, Crossfire, All You Ever Wanted, Changing of the Guard, Somewhere Along The Way, Time Will Only Tell, Lightyears, Party’s Over, Old Habits
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rag'n'Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка

“Life By Misadventure” — это невероятная коллекция эмоциональных и трогательных песен, призванных поддерживать нас ровно тогда, когда мы в этом больше всего нуждаемся. Первый сингл альбома, пронизанная тревогой композиция “All You Ever Wanted”, прекрасно иллюстрирует этот тезис. «Пандемия сильно повлияла на эту работу», — отмечает Рори Грэм, он же Rag'n'Bone Man — «Мне было грустно смотреть на Брайтон и Лондон, где я вырос, и вспоминать все те классные места, которых больше нет». Вышедшая в 2017 году, знаковая дебютная пластинка Rag'n'Bone Man “Human” сразу стала сенсацией. Human влетел на вершину британского чарта альбомов в первую же неделю релиза, получил 4-кратную платиновую сертификацию, стал самым быстро продаваемым альбомом десятилетия среди всех мужчин-исполнителей, а также принес Rag'n'Bone Man награды BRIT и Ivor Novello Awards. Иными словами, успех “Human” было трудно превзойти — а потому Rag'n'Bone Man решил полностью переписать все правила и отправиться в Нэшвилл, чтобы придумать и записать песни, которые в итоге станут “Life By Misadventure”. И несмотря на то, что доля тяжелого блюза и соула до сих пор живет в новых мелодиях артиста, “Life By Misadventure” обозначает большой шаг вперед Rag'n'Bone Man как артиста, автора песен и вокалиста, способного пробуждать теплоту и подлинные эмоции в каждой ноте. Большая часть альбома была спродюсирована и записана продюсером, мультиинструменталистом и обладателем премии «Грэмми» Майком Элизондо (Eminem, 50 Cent, Fiona Apple, Аланис Мориссет) в его студии недалеко от Нэшвилла. Альбом был целенаправленно записан вживую: звучание на “Life By Misadventure” на 100% реальное и человеческое. Для этого к давним коллегам Rag'n'Bone Man — Бену Джексону-Куку (клавиши, соавтор и сопродюсер альбома), Биллу Банвеллу (бас-гитара, соавтор альбома) и Десри Рамусу (бэк-вокал) — присоединились барабанщик Дару Джонс, работавший с Джеком Уайтом на альбоме Lazaretto, а также гитаристка Венди Мелвойн, которая играла в группе Принца The Revolution еще в 19-летнем возрасте. Вместе эти музыканты создали альбом, полный радости, честности и непосредственности — нечто, кажущееся удивительным в мире бесконечного автотюна и бесчисленных монтажных склеек.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Rag'n'Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398549712]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rag'N'Bone Man
Альбом (сингл)
Life By Misadventure
Жанр
Soul
Трек-лист
Fireflies, Breath In Me, Fall In Love Again, Talking To Myself, Anywhere Away From Here, Alone, Crossfire, All You Ever Wanted, Changing of the Guard, Somewhere Along The Way, Time Will Only Tell, Lightyears, Party’s Over, Old Habits
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
“Life By Misadventure” — это невероятная коллекция эмоциональных и трогательных песен, призванных поддерживать нас ровно тогда, когда мы в этом больше всего нуждаемся. Первый сингл альбома, пронизанная тревогой композиция “All You Ever Wanted”, прекрасно иллюстрирует этот тезис. «Пандемия сильно повлияла на эту работу», — отмечает Рори Грэм, он же Rag'n'Bone Man — «Мне было грустно смотреть на Брайтон и Лондон, где я вырос, и вспоминать все те классные места, которых больше нет». Вышедшая в 2017 году, знаковая дебютная пластинка Rag'n'Bone Man “Human” сразу стала сенсацией. Human влетел на вершину британского чарта альбомов в первую же неделю релиза, получил 4-кратную платиновую сертификацию, стал самым быстро продаваемым альбомом десятилетия среди всех мужчин-исполнителей, а также принес Rag'n'Bone Man награды BRIT и Ivor Novello Awards. Иными словами, успех “Human” было трудно превзойти — а потому Rag'n'Bone Man решил полностью переписать все правила и отправиться в Нэшвилл, чтобы придумать и записать песни, которые в итоге станут “Life By Misadventure”. И несмотря на то, что доля тяжелого блюза и соула до сих пор живет в новых мелодиях артиста, “Life By Misadventure” обозначает большой шаг вперед Rag'n'Bone Man как артиста, автора песен и вокалиста, способного пробуждать теплоту и подлинные эмоции в каждой ноте. Большая часть альбома была спродюсирована и записана продюсером, мультиинструменталистом и обладателем премии «Грэмми» Майком Элизондо (Eminem, 50 Cent, Fiona Apple, Аланис Мориссет) в его студии недалеко от Нэшвилла. Альбом был целенаправленно записан вживую: звучание на “Life By Misadventure” на 100% реальное и человеческое. Для этого к давним коллегам Rag'n'Bone Man — Бену Джексону-Куку (клавиши, соавтор и сопродюсер альбома), Биллу Банвеллу (бас-гитара, соавтор альбома) и Десри Рамусу (бэк-вокал) — присоединились барабанщик Дару Джонс, работавший с Джеком Уайтом на альбоме Lazaretto, а также гитаристка Венди Мелвойн, которая играла в группе Принца The Revolution еще в 19-летнем возрасте. Вместе эти музыканты создали альбом, полный радости, честности и непосредственности — нечто, кажущееся удивительным в мире бесконечного автотюна и бесчисленных монтажных склеек.


Теги товара: Соул
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Rag'n'Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3530 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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