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Bjarla - Bifrost (Limited, Numbered) (4630356100473) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bjarla - Bifrost (Limited, Numbered) (4630356100473) виниловая пластинка

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Bjarla - Bifrost (Limited, Numbered) (4630356100473) виниловая пластинка - фото 1
Bjarla - Bifrost (Limited, Numbered) (4630356100473) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bjarla
Альбом (сингл)
Bifrost
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bjarla - Bifrost (Limited, Numbered) (4630356100473) виниловая пластинка - фото 1
  • Bjarla - Bifrost (Limited, Numbered) (4630356100473) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб. 
Начислим 118 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718292
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bjarla - Bifrost (Limited, Numbered) (4630356100473) виниловая пластинка
3 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4630356100473]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bjarla
Альбом (сингл)
Bifrost
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Two Arrows, Fuimadane, Sjaund, Medieval, Regn, Njordr, Halogi, Nodja, Bifrost, Gleipnir
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bjarla - Bifrost (Limited, Numbered) (4630356100473) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Two Arrows, Fuimadane, Sjaund, Medieval, Regn, Njordr, Halogi, Nodja, Bifrost, Gleipnir



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Bjarla - Bifrost (Limited, Numbered) (4630356100473) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4630356100473]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bjarla
Альбом (сингл)
Bifrost
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Two Arrows, Fuimadane, Sjaund, Medieval, Regn, Njordr, Halogi, Nodja, Bifrost, Gleipnir
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Two Arrows, Fuimadane, Sjaund, Medieval, Regn, Njordr, Halogi, Nodja, Bifrost, Gleipnir


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bjarla - Bifrost (Limited, Numbered) (4630356100473) виниловая пластинка – стоимость товара 3340 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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