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Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка - фото 1
Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка - фото 2
Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка - фото 3
Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка - фото 4
Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка - фото 5
Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка - фото 6
Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка - фото 7
Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка - фото 8
Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка - фото 9
Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка - фото 10
Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
2002
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка - фото 1
  • Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка - фото 2
  • Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка - фото 3
  • Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка - фото 4
  • Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка - фото 5
  • Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка - фото 6
  • Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка - фото 7
  • Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка - фото 8
  • Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка - фото 9
  • Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка - фото 10
  • Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб. 
Начислим 125 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500520
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка
3 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399077818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
2002
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Battery Live in Barcelona, 2002, Master of Puppets Live in Barcelona, 2002, The Thing That Should Not Be Live in Barcelona, 2002, Welcome Home (Sanitarium) Live in Barcelona, 2002, Disposable Heroes Live in Barcelona, 2002, Leper Messiah Live in Barcelona, 2002, Orion Live in Barcelona, 2002, Damage, Inc. Live in Barcelona, 2002
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Специальное издание (серия)
Lost Not Forgotten Archives
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка

Dream Theater, легенды прогрессивной музыки, дважды номинированные на премию Грэмми и продавшие миллионы своих пластинок, продолжают кампанию «Lost Not Forgotten Archives». В рамках этого нового сотрудничества между группой и звукозаписывающим лейблом InsideOutMusic будет переиздан давнишний каталог виртуозного квинтета на Ytsejams Records, а также появятся некоторые совершенно новые дополнения к этой специальной коллекционной серии. Четвертая часть кампании называется Master of Puppets – Live in Barcelona, 2002 и отдает дань уважения классическому мультиплатиновому альбому легендарных Metallica. Этот архивный выпуск является единственной записанной версией потрясающего живого исполнения Dream Theater культового альбома, выпущенного Metallica в 1986 году. Запись выступления 2002 года была заново переработана и впервые будет выпущена на виниле.

Отзывы о товаре Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка

16.10.2021
Кирилл

Достоинства:
В 2002 году в Барселоне ДТ исполнили вживую легендарный альбом Металлики "Master of Puppets". Полностью, от первой и до последней ноты. Сейчас эта великолепная запись доступна в свежем виниловом переиздании. В комплекте также СД с полной записью концерта и очень привлекательная цена

Недостатки:
нет

Комментарий:
Помимо того, что ДТ величайшие композиторы, она еще и крутые исполнители. Филигранное владение инструментами на этот раз продемонстрировано при исполнении нетленной классики трэша. Рекомендую эту пластинку не только фанам ДТ, но и всем поклонникам олдскульного металла



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399077818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
2002
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Battery Live in Barcelona, 2002, Master of Puppets Live in Barcelona, 2002, The Thing That Should Not Be Live in Barcelona, 2002, Welcome Home (Sanitarium) Live in Barcelona, 2002, Disposable Heroes Live in Barcelona, 2002, Leper Messiah Live in Barcelona, 2002, Orion Live in Barcelona, 2002, Damage, Inc. Live in Barcelona, 2002
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Специальное издание (серия)
Lost Not Forgotten Archives
Страна производитель
США
Описание
Dream Theater, легенды прогрессивной музыки, дважды номинированные на премию Грэмми и продавшие миллионы своих пластинок, продолжают кампанию «Lost Not Forgotten Archives». В рамках этого нового сотрудничества между группой и звукозаписывающим лейблом InsideOutMusic будет переиздан давнишний каталог виртуозного квинтета на Ytsejams Records, а также появятся некоторые совершенно новые дополнения к этой специальной коллекционной серии. Четвертая часть кампании называется Master of Puppets – Live in Barcelona, 2002 и отдает дань уважения классическому мультиплатиновому альбому легендарных Metallica. Этот архивный выпуск является единственной записанной версией потрясающего живого исполнения Dream Theater культового альбома, выпущенного Metallica в 1986 году. Запись выступления 2002 года была заново переработана и впервые будет выпущена на виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
16.10.2021
Кирилл

Достоинства:
В 2002 году в Барселоне ДТ исполнили вживую легендарный альбом Металлики "Master of Puppets". Полностью, от первой и до последней ноты. Сейчас эта великолепная запись доступна в свежем виниловом переиздании. В комплекте также СД с полной записью концерта и очень привлекательная цена

Недостатки:
нет

Комментарий:
Помимо того, что ДТ величайшие композиторы, она еще и крутые исполнители. Филигранное владение инструментами на этот раз продемонстрировано при исполнении нетленной классики трэша. Рекомендую эту пластинку не только фанам ДТ, но и всем поклонникам олдскульного металла


Dream Theater - Master Of Puppets - Live In Barcelona, 2002 (0194399077818) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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