OST - Kings (Nick Cave; Warren Ellis) (3299039801024) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.05.2018
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
KINGS (OST)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 200 руб.
В наличии
Код товара: 191997
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[3299039801024]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.05.2018
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
KINGS (OST)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Kings (Nick Cave; Warren Ellis) (3299039801024) виниловая пластинка
OST - Kings (Nick Cave; Warren Ellis) (3299039801024) виниловая пластинка
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[3299039801024]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.05.2018
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
KINGS (OST)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
OST - Kings (Nick Cave; Warren Ellis) (3299039801024) виниловая пластинка
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
OST - Kings (Nick Cave; Warren Ellis) (3299039801024) виниловая пластинка - по цене 3200 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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