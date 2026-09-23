Top.Mail.Ru
Mickey 3D - La Treve (coloured) (0190296766169) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Mickey 3D - La Treve (coloured) (0190296766169) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Mickey 3D - La Treve (coloured) (0190296766169) виниловая пластинка - фото 1
Mickey 3D - La Treve (coloured) (0190296766169) виниловая пластинка - фото 2
Mickey 3D - La Treve (coloured) (0190296766169) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
MICKEY 3D
Альбом (сингл)
La Treve
Жанр
Indie Rock
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Mickey 3D - La Treve (coloured) (0190296766169) виниловая пластинка - фото 1
  • Mickey 3D - La Treve (coloured) (0190296766169) виниловая пластинка - фото 2
  • Mickey 3D - La Treve (coloured) (0190296766169) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб. 
Начислим 125 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500738
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Mickey 3D - La Treve (coloured) (0190296766169) виниловая пластинка
3 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296766169]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
MICKEY 3D
Альбом (сингл)
La Treve
Жанр
Indie Rock
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mickey 3D - La Treve (coloured) (0190296766169) виниловая пластинка

Mickey 3D - La Treve (coloured) (0190296766169) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Mickey 3D - La Treve (coloured) (0190296766169) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296766169]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
MICKEY 3D
Альбом (сингл)
La Treve
Жанр
Indie Rock
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Mickey 3D - La Treve (coloured) (0190296766169) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mickey 3D - La Treve (coloured) (0190296766169) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3250 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...