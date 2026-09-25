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Slayer - Seasons In The Abyss (0602537467914) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Slayer - Seasons In The Abyss (0602537467914) виниловая пластинка

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Slayer - Seasons In The Abyss (0602537467914) виниловая пластинка - фото 1
Slayer - Seasons In The Abyss (0602537467914) виниловая пластинка - фото 2
Slayer - Seasons In The Abyss (0602537467914) виниловая пластинка - фото 3
Slayer - Seasons In The Abyss (0602537467914) виниловая пластинка - фото 4
Slayer - Seasons In The Abyss (0602537467914) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Seasons In The Abyss
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Slayer - Seasons In The Abyss (0602537467914) виниловая пластинка - фото 1
  • Slayer - Seasons In The Abyss (0602537467914) виниловая пластинка - фото 2
  • Slayer - Seasons In The Abyss (0602537467914) виниловая пластинка - фото 3
  • Slayer - Seasons In The Abyss (0602537467914) виниловая пластинка - фото 4
  • Slayer - Seasons In The Abyss (0602537467914) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727400
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Slayer - Seasons In The Abyss (0602537467914) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
American Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
American Recordings
Barcode
[0602537467914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Seasons In The Abyss
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
War Ensemble, Blood Red, Spirit In Black, Expendable Youth, Dead Skin Mask, Hallowed Point, Skeletons Of Society, Temptation, Born Of Fire, Seasons In The Abyss
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slayer - Seasons In The Abyss (0602537467914) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: War Ensemble, Blood Red, Spirit In Black, Expendable Youth, Dead Skin Mask, Hallowed Point, Skeletons Of Society, Temptation, Born Of Fire, Seasons In The Abyss

Отзывы о товаре Slayer - Seasons In The Abyss (0602537467914) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
American Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
American Recordings
Barcode
[0602537467914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Seasons In The Abyss
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
War Ensemble, Blood Red, Spirit In Black, Expendable Youth, Dead Skin Mask, Hallowed Point, Skeletons Of Society, Temptation, Born Of Fire, Seasons In The Abyss
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: War Ensemble, Blood Red, Spirit In Black, Expendable Youth, Dead Skin Mask, Hallowed Point, Skeletons Of Society, Temptation, Born Of Fire, Seasons In The Abyss
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Slayer - Seasons In The Abyss (0602537467914) виниловая пластинка - стоимость товара 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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