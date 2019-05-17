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Daniele Silvestri - La Terra Sotto I Piedi (0190759469514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Daniele Silvestri - La Terra Sotto I Piedi (0190759469514) виниловая пластинка

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Daniele Silvestri - La Terra Sotto I Piedi (0190759469514) виниловая пластинка - фото 1
Daniele Silvestri - La Terra Sotto I Piedi (0190759469514) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.05.2019
Исполнитель
Daniele Silvestri
Альбом (сингл)
LA TERRA SOTTO I PIEDI
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Daniele Silvestri - La Terra Sotto I Piedi (0190759469514) виниловая пластинка - фото 1
  • Daniele Silvestri - La Terra Sotto I Piedi (0190759469514) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388115
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Daniele Silvestri - La Terra Sotto I Piedi (0190759469514) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759469514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.05.2019
Исполнитель
Daniele Silvestri
Альбом (сингл)
LA TERRA SOTTO I PIEDI
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Daniele Silvestri - La Terra Sotto I Piedi (0190759469514) виниловая пластинка

Track List

A1Qualcosa Cambia
A2Argentovivo
A3La Cosa Giusta
A4Complimenti Ignoranti
B1Tutti Matti
B2Concime
B3Scusate Se Non Piango
C1Prima Che
C2Blitz Gerontoiatrico
C3La Vita Splendida Del Capitano
C4Rame
D1Tempi Modesti
D2L'Ultimo Desiderio
D3Il Principe Di Fango (Solo Un Lieto Fine)

Отзывы о товаре Daniele Silvestri - La Terra Sotto I Piedi (0190759469514) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759469514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.05.2019
Исполнитель
Daniele Silvestri
Альбом (сингл)
LA TERRA SOTTO I PIEDI
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Qualcosa Cambia
A2Argentovivo
A3La Cosa Giusta
A4Complimenti Ignoranti
B1Tutti Matti
B2Concime
B3Scusate Se Non Piango
C1Prima Che
C2Blitz Gerontoiatrico
C3La Vita Splendida Del Capitano
C4Rame
D1Tempi Modesti
D2L'Ultimo Desiderio
D3Il Principe Di Fango (Solo Un Lieto Fine)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Daniele Silvestri - La Terra Sotto I Piedi (0190759469514) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2920 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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