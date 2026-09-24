Высоцкий Владимир - Инстр. Анс. П/У Г. Гараняна (Clear) (4680068805050) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Высоцкий Владимир
Альбом (сингл)
Инстр. Анс. П/У Г. Гараняна
Жанр
Авторская песня
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%2 910 руб. 3 961 руб.
В наличии
Код товара: 695181
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2 910 руб. -27%
3 961 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805050]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Высоцкий Владимир
Альбом (сингл)
Инстр. Анс. П/У Г. Гараняна
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
ЯК-истребитель", Затяжной прыжок, Москва-Одесса, Скалолазка, Она была в Париже, Кони привередливые, Песенка о переселении душ, Еще не вечер, Мы вращаем землю, Человек за бортом, Спасите наши души, Я не люблю
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Высоцкий Владимир - Инстр. Анс. П/У Г. Гараняна (Clear) (4680068805050) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: ЯК-истребитель", Затяжной прыжок, Москва-Одесса, Скалолазка, Она была в Париже, Кони привередливые, Песенка о переселении душ, Еще не вечер, Мы вращаем землю, Человек за бортом, Спасите наши души, Я не люблю
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805050]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Высоцкий Владимир
Альбом (сингл)
Инстр. Анс. П/У Г. Гараняна
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
ЯК-истребитель", Затяжной прыжок, Москва-Одесса, Скалолазка, Она была в Париже, Кони привередливые, Песенка о переселении душ, Еще не вечер, Мы вращаем землю, Человек за бортом, Спасите наши души, Я не люблю
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: ЯК-истребитель", Затяжной прыжок, Москва-Одесса, Скалолазка, Она была в Париже, Кони привередливые, Песенка о переселении душ, Еще не вечер, Мы вращаем землю, Человек за бортом, Спасите наши души, Я не люблю
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Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Купить Высоцкий Владимир - Инстр. Анс. П/У Г. Гараняна (Clear) (4680068805050) виниловая пластинка - по цене 2910 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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