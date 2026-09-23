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The White Stripes - De Stijl (0194398423616) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The White Stripes - De Stijl (0194398423616) виниловая пластинка

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The White Stripes - De Stijl (0194398423616) виниловая пластинка - фото 1
The White Stripes - De Stijl (0194398423616) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
The White Stripes
Альбом (сингл)
De Stijl
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The White Stripes - De Stijl (0194398423616) виниловая пластинка - фото 1
  • The White Stripes - De Stijl (0194398423616) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647133
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The White Stripes - De Stijl (0194398423616) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194398423616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
The White Stripes
Альбом (сингл)
De Stijl
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Youre Pretty Good Looking (For A Girl), Hello Operator, Little Bird, Apple Blossom, Im Bound To Pack It Up, Death Letter, Sister, Do You Know My Namex, Truth Doesnt Make A Noise, A Boys Best Friend, Lets Build A Home, Jumble, Jumble, Why Cant You Be Nicer To Mex, Your Southern Can Is Mine
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The White Stripes - De Stijl (0194398423616) виниловая пластинка

Переиздание каталога знаменитой американской рок-группы The White Stripes.. De Stijl — второй студийный альбом The White Stripes, выпущенный в 2000 году на лейбле Sympathy for the Record Industry. Альбом был спродюсирован музыкантом Джеком Уайтом и записан в студии Third Man Studios в Детройте, штат Мичиган. Альбом посвящён американскому блюзмену Уильяму Сэмюэлу МакТайеру и датскому дизайнеру Геррит Ритвельду. Альбом считается культовой классикой группы, она была записана на аналоговой магнитофонной кассете Stereo 8 в гостиной Джека Уайта. Данная пластинка демонстрирует слияние упрощённого блюза и «сглаженного гаражного рока», обеспечившее прорыв группы.

Отзывы о товаре The White Stripes - De Stijl (0194398423616) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194398423616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
The White Stripes
Альбом (сингл)
De Stijl
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Youre Pretty Good Looking (For A Girl), Hello Operator, Little Bird, Apple Blossom, Im Bound To Pack It Up, Death Letter, Sister, Do You Know My Namex, Truth Doesnt Make A Noise, A Boys Best Friend, Lets Build A Home, Jumble, Jumble, Why Cant You Be Nicer To Mex, Your Southern Can Is Mine
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание каталога знаменитой американской рок-группы The White Stripes.. De Stijl — второй студийный альбом The White Stripes, выпущенный в 2000 году на лейбле Sympathy for the Record Industry. Альбом был спродюсирован музыкантом Джеком Уайтом и записан в студии Third Man Studios в Детройте, штат Мичиган. Альбом посвящён американскому блюзмену Уильяму Сэмюэлу МакТайеру и датскому дизайнеру Геррит Ритвельду. Альбом считается культовой классикой группы, она была записана на аналоговой магнитофонной кассете Stereo 8 в гостиной Джека Уайта. Данная пластинка демонстрирует слияние упрощённого блюза и «сглаженного гаражного рока», обеспечившее прорыв группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The White Stripes - De Stijl (0194398423616) виниловая пластинка - стоимость товара 2970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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