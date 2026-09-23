Despised Icon - Consumed By Your Poison (coloured) (0194399279212) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Despised Icon - Consumed By Your Poison (coloured) (0194399279212) виниловая пластинка
Канадские пионеры дэткора DESPISED ICON празднуют свое 20-летие в 2022 году, так что пора заново открыть для себя истоки группы. Впервые в Европе на CD от Century Media Records дебютный альбом группы, "Consumed By Your Poison" 2002 года, с двумя перезаписанными треками 2006 года и концертным бонус-треком с DVD-шоу 2008 года. Канадские пионеры дэткора DESPISED ICON празднуют свое 20-летие в 2022 году, так что пора заново открыть для себя истоки группы! Дебютный альбом группы «Consumed By Your Poison» (2002) и их второй альбом «The Healing Process» (2005) теперь снова доступны на Century Media Records, оба на лимитированном цветном 180-граммовом виниле с новым ремастерингом под винил и бонусным CD, а также на компакт-диске в джюэлкейсе с избранными дополнительными бонус-треками с DVD-шоу группы 2008 года. «Consumed By Your Poison» фактически впервые доступен на виниле, а «The Healing Process» поставляется с альтернативным, ранее неизданным миксом / мастерингом Янника Сент-Аманда. Deathcore в лучшем виде!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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