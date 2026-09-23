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Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка

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Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка - фото 1
Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка - фото 2
Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка - фото 3
Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка - фото 4
Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка - фото 5
Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка - фото 6
Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка - фото 7
Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка - фото 8
Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка - фото 9
Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка - фото 10
Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
NECROPHOBIC
Альбом (сингл)
Hrimthursum
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка - фото 1
  • Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка - фото 2
  • Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка - фото 3
  • Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка - фото 4
  • Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка - фото 5
  • Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка - фото 6
  • Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка - фото 7
  • Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка - фото 8
  • Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка - фото 9
  • Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка - фото 10
  • Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 
Начислим 113 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647098
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка
2 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399624715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
NECROPHOBIC
Альбом (сингл)
Hrimthursum
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Slaughter Of Baby Jesus, Blinded By Light, Enlightened By Darkness, I Strike With Wrath, Age Of Chaos, Bloodshed Eyes, The Crossing, Eternal Winter, Death Immaculate, Sitra Ahra, Serpents (Beneath The Forest Of The Dead), Black Hate, Hrimthursum
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка

Легенды блэк-дэт-метала, NECROPHOBIC, возвращаются с новым переизданием своего альбома "Hrimthursum" 2006 года!. NECROPHOBIC - бесспорные легенды дэт- и блэк-метала в андеграунде, с более чем 30-летней славной историей. Основанные в 1989 году барабанщиком Йоакимом Штернером, стокгольмские музыканты с самого начала пропагандировали своеобразное и бесстрашное видение, подтвердив свое мастерство легендарным дебютным альбомом "The Nocturnal Silence" 1993 года. Избегая застенчивого дилетантизма и примитивного звучания, которыми отличались многие из их сверстников, NECROPHOBIC создали собственную смелую и яркую идентичность, вызывая в воображении плотно мелодичный, но бесконечно злой подход к мрачному экстрим-металу, которому с тех пор подражали бесчисленные группы меньшего масштаба. В «Hrimthursum», пятом полноформатном альбоме, NECROPHOBIC уже добавили свой кощунственный атакующий метал с мелодией и атмосферой, не говоря уже о большом внимании к инструментальным деталям, когда альбом был впервые выпущен в 2006 году. Легенды металла переиздают этот полноформатный альбом в качестве первого из девяти грядущих переизданий. Альбом будет доступен в лимитированном издании на CD в слипкейсе, а также на 180-граммовом виниле с плакатом в гейтфолде.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399624715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
NECROPHOBIC
Альбом (сингл)
Hrimthursum
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Slaughter Of Baby Jesus, Blinded By Light, Enlightened By Darkness, I Strike With Wrath, Age Of Chaos, Bloodshed Eyes, The Crossing, Eternal Winter, Death Immaculate, Sitra Ahra, Serpents (Beneath The Forest Of The Dead), Black Hate, Hrimthursum
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Легенды блэк-дэт-метала, NECROPHOBIC, возвращаются с новым переизданием своего альбома "Hrimthursum" 2006 года!. NECROPHOBIC - бесспорные легенды дэт- и блэк-метала в андеграунде, с более чем 30-летней славной историей. Основанные в 1989 году барабанщиком Йоакимом Штернером, стокгольмские музыканты с самого начала пропагандировали своеобразное и бесстрашное видение, подтвердив свое мастерство легендарным дебютным альбомом "The Nocturnal Silence" 1993 года. Избегая застенчивого дилетантизма и примитивного звучания, которыми отличались многие из их сверстников, NECROPHOBIC создали собственную смелую и яркую идентичность, вызывая в воображении плотно мелодичный, но бесконечно злой подход к мрачному экстрим-металу, которому с тех пор подражали бесчисленные группы меньшего масштаба. В «Hrimthursum», пятом полноформатном альбоме, NECROPHOBIC уже добавили свой кощунственный атакующий метал с мелодией и атмосферой, не говоря уже о большом внимании к инструментальным деталям, когда альбом был впервые выпущен в 2006 году. Легенды металла переиздают этот полноформатный альбом в качестве первого из девяти грядущих переизданий. Альбом будет доступен в лимитированном издании на CD в слипкейсе, а также на 180-граммовом виниле с плакатом в гейтфолде.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Necrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка - по цене 2830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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