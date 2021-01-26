Boney M. - Kalimba De Luna (0889854092016) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
KALIMBA DE LUNA
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
В наличии
Код товара: 149957
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 690 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Boney M.
Коллекция Boney M.
-
В наличииЦена 3 270 руб.818 руб. в СплитBoney M. - Take The Heat Off Me (0888750810915) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитBoney M. - Love For Sale (0889854092610) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитBoney M - Nightflight To Venus (0889854092511) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитBoney M. - Kalimba De Luna (0889854092016) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитBoney M - Christmas Album (0889854092313) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитBoney M. - 10.000 Lightyears (0889854092115) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854092016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
KALIMBA DE LUNA
Жанр
Диско
Трек-лист
Happy Song (Club Mix), Goin' Back West, Barbarella Fortuneteller, I Feel Good, Consuela Biaz, Jambo, Jimmy, Calendar Song, Luna, Felicidad (Margherita), Living Like A Moviestar, Vida, Somewhere In The World, African Moon, Children Of Paradise, Boonoonoonoos
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
220
Описание товара Boney M. - Kalimba De Luna (0889854092016) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Happy Song (Club Mix)
|6:37
|A2
|Going Back West
|3:02
|A3
|Barbarella Fortuneteller
|2:52
|A4
|I Feel Good
|3:00
|A5
|Consuela Biaz
|2:40
|A6
|Jambo - Hakuna Matata (No Problems)
|2:48
|A7
|Jimmy
|2:53
|A8
|The Calendar Song (January, February, March)
|2:20
|B1
|Kalimba De Luna (US Club Mix)
|7:15
|B2
|Felicidad (Margherita)
|2:50
|B3
|Living Like A Moviestar
|2:54
|B4
|Gadda-Da-Vida
|2:53
|B5
|Somewhere In The World
|2:58
|B6
|African Moon
|2:56
|B7
|Children Of Paradise
|2:50
|B8
|Boonoonoonoos
|2:10
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитBob Dylan - Saved (0889854510213) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитLed Zeppelin - Led Zeppelin (0081227966416) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитSupermax - Meets The Almighty (0190295689933) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитSupermax - Types Of Skin (0190295743963) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитSecret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитBrian; Roger Eno, Luminous (coloured) (0028948392988) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитElla Fitzgerald - Mack The Knife: Ella In Berlin (0600753527108)...
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитThe Replacements - Pleased To Meet Me Outtakes & Alternates (060...
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитElectric Light Orchestra - Part Two (0630428099531) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в Сплит8435723700098, Fitzgerald, Ella, Round Midnight - Songs For Love...
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитCannonball Adderley - At The Lighthouse (8436569191514) винилова...
-
В наличииЦена 2 570 руб.643 руб. в СплитCannonball Adderley - Somethin' Else (8437016248140) виниловая п...
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854092016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
KALIMBA DE LUNA
Жанр
Диско
Трек-лист
Happy Song (Club Mix), Goin' Back West, Barbarella Fortuneteller, I Feel Good, Consuela Biaz, Jambo, Jimmy, Calendar Song, Luna, Felicidad (Margherita), Living Like A Moviestar, Vida, Somewhere In The World, African Moon, Children Of Paradise, Boonoonoonoos
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Happy Song (Club Mix)
|6:37
|A2
|Going Back West
|3:02
|A3
|Barbarella Fortuneteller
|2:52
|A4
|I Feel Good
|3:00
|A5
|Consuela Biaz
|2:40
|A6
|Jambo - Hakuna Matata (No Problems)
|2:48
|A7
|Jimmy
|2:53
|A8
|The Calendar Song (January, February, March)
|2:20
|B1
|Kalimba De Luna (US Club Mix)
|7:15
|B2
|Felicidad (Margherita)
|2:50
|B3
|Living Like A Moviestar
|2:54
|B4
|Gadda-Da-Vida
|2:53
|B5
|Somewhere In The World
|2:58
|B6
|African Moon
|2:56
|B7
|Children Of Paradise
|2:50
|B8
|Boonoonoonoos
|2:10
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
16 песен на одной пластинке
Недостатки:
Уровень звучания композиций немного отличается друг друга
Комментарий:
Эта не совсем то старое диско к которому все привыкли, слушая эту группу. Музыка на этом виниле более танцевальная, латиноамериканская перемешана с реггей и заправлена мелодичной электроникой. Без этих мелодий не проходило ни одной дискотеки середины 80-х. Здесь можно услышать композиции не только этого альбома, но и те что выходили ранее , а так же трэки других исполнителей . Например "Kalimba De Luna" и "Happy song" . В общем это скорее сборник, а не номерной альбом, но от этого он стал, только интереснее.
Boney M. - Kalimba De Luna (0889854092016) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Boney M. - Kalimba De Luna (0889854092016) виниловая пластинка
Достоинства:
16 песен на одной пластинке
Недостатки:
Уровень звучания композиций немного отличается друг друга
Комментарий:
Эта не совсем то старое диско к которому все привыкли, слушая эту группу. Музыка на этом виниле более танцевальная, латиноамериканская перемешана с реггей и заправлена мелодичной электроникой. Без этих мелодий не проходило ни одной дискотеки середины 80-х. Здесь можно услышать композиции не только этого альбома, но и те что выходили ранее , а так же трэки других исполнителей . Например "Kalimba De Luna" и "Happy song" . В общем это скорее сборник, а не номерной альбом, но от этого он стал, только интереснее.