Top.Mail.Ru
Boney M. - Kalimba De Luna (0889854092016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Boney M. - Kalimba De Luna (0889854092016) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Boney M. - Kalimba De Luna (0889854092016) виниловая пластинка - фото 1
Boney M. - Kalimba De Luna (0889854092016) виниловая пластинка - фото 2
Boney M. - Kalimba De Luna (0889854092016) виниловая пластинка - фото 3
Boney M. - Kalimba De Luna (0889854092016) виниловая пластинка - фото 4
Boney M. - Kalimba De Luna (0889854092016) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
KALIMBA DE LUNA
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Boney M. - Kalimba De Luna (0889854092016) виниловая пластинка - фото 1
  • Boney M. - Kalimba De Luna (0889854092016) виниловая пластинка - фото 2
  • Boney M. - Kalimba De Luna (0889854092016) виниловая пластинка - фото 3
  • Boney M. - Kalimba De Luna (0889854092016) виниловая пластинка - фото 4
  • Boney M. - Kalimba De Luna (0889854092016) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 149957
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Boney M. - Kalimba De Luna (0889854092016) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Boney M.
filter_none Товар входит в коллекцию Boney M.

Коллекция Boney M.


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854092016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
KALIMBA DE LUNA
Жанр
Диско
Трек-лист
Happy Song (Club Mix), Goin' Back West, Barbarella Fortuneteller, I Feel Good, Consuela Biaz, Jambo, Jimmy, Calendar Song, Luna, Felicidad (Margherita), Living Like A Moviestar, Vida, Somewhere In The World, African Moon, Children Of Paradise, Boonoonoonoos
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
220

Описание товара Boney M. - Kalimba De Luna (0889854092016) виниловая пластинка

Track List

A1Happy Song (Club Mix)6:37
A2Going Back West3:02
A3Barbarella Fortuneteller2:52
A4I Feel Good3:00
A5Consuela Biaz2:40
A6Jambo - Hakuna Matata (No Problems)2:48
A7Jimmy2:53
A8The Calendar Song (January, February, March)2:20
B1Kalimba De Luna (US Club Mix)7:15
B2Felicidad (Margherita)2:50
B3Living Like A Moviestar2:54
B4Gadda-Da-Vida2:53
B5Somewhere In The World2:58
B6African Moon2:56
B7Children Of Paradise2:50
B8Boonoonoonoos2:10

Отзывы о товаре Boney M. - Kalimba De Luna (0889854092016) виниловая пластинка

26.01.2021
Сергей

Достоинства:
16 песен на одной пластинке

Недостатки:
Уровень звучания композиций немного отличается друг друга

Комментарий:
Эта не совсем то старое диско к которому все привыкли, слушая эту группу. Музыка на этом виниле более танцевальная, латиноамериканская перемешана с реггей и заправлена мелодичной электроникой. Без этих мелодий не проходило ни одной дискотеки середины 80-х. Здесь можно услышать композиции не только этого альбома, но и те что выходили ранее , а так же трэки других исполнителей . Например "Kalimba De Luna" и "Happy song" . В общем это скорее сборник, а не номерной альбом, но от этого он стал, только интереснее.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854092016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
KALIMBA DE LUNA
Жанр
Диско
Трек-лист
Happy Song (Club Mix), Goin' Back West, Barbarella Fortuneteller, I Feel Good, Consuela Biaz, Jambo, Jimmy, Calendar Song, Luna, Felicidad (Margherita), Living Like A Moviestar, Vida, Somewhere In The World, African Moon, Children Of Paradise, Boonoonoonoos
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Happy Song (Club Mix)6:37
A2Going Back West3:02
A3Barbarella Fortuneteller2:52
A4I Feel Good3:00
A5Consuela Biaz2:40
A6Jambo - Hakuna Matata (No Problems)2:48
A7Jimmy2:53
A8The Calendar Song (January, February, March)2:20
B1Kalimba De Luna (US Club Mix)7:15
B2Felicidad (Margherita)2:50
B3Living Like A Moviestar2:54
B4Gadda-Da-Vida2:53
B5Somewhere In The World2:58
B6African Moon2:56
B7Children Of Paradise2:50
B8Boonoonoonoos2:10
Самовывоз
Доставка
Отзывы
26.01.2021
Сергей

Достоинства:
16 песен на одной пластинке

Недостатки:
Уровень звучания композиций немного отличается друг друга

Комментарий:
Эта не совсем то старое диско к которому все привыкли, слушая эту группу. Музыка на этом виниле более танцевальная, латиноамериканская перемешана с реггей и заправлена мелодичной электроникой. Без этих мелодий не проходило ни одной дискотеки середины 80-х. Здесь можно услышать композиции не только этого альбома, но и те что выходили ранее , а так же трэки других исполнителей . Например "Kalimba De Luna" и "Happy song" . В общем это скорее сборник, а не номерной альбом, но от этого он стал, только интереснее.


Boney M. - Kalimba De Luna (0889854092016) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...