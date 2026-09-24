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Ella Fitzgerald - Ella In Berlin: Mack The Knife/ Summertime (V12) (0602435611297) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ella Fitzgerald - Ella In Berlin: Mack The Knife/ Summertime (V12) (0602435611297) виниловая пластинка

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Ella Fitzgerald - Ella In Berlin: Mack The Knife/ Summertime (V12) (0602435611297) виниловая пластинка - фото 1
Ella Fitzgerald - Ella In Berlin: Mack The Knife/ Summertime (V12) (0602435611297) виниловая пластинка - фото 2
Ella Fitzgerald - Ella In Berlin: Mack The Knife/ Summertime (V12) (0602435611297) виниловая пластинка - фото 3
Ella Fitzgerald - Ella In Berlin: Mack The Knife/ Summertime (V12) (0602435611297) виниловая пластинка - фото 4
Ella Fitzgerald - Ella In Berlin: Mack The Knife/ Summertime (V12) (0602435611297) виниловая пластинка - фото 5
Ella Fitzgerald - Ella In Berlin: Mack The Knife/ Summertime (V12) (0602435611297) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
Ella In Berlin: Mack The Knife/ Summertime
Жанр
Swing
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ella Fitzgerald - Ella In Berlin: Mack The Knife/ Summertime (V12) (0602435611297) виниловая пластинка - фото 1
  • Ella Fitzgerald - Ella In Berlin: Mack The Knife/ Summertime (V12) (0602435611297) виниловая пластинка - фото 2
  • Ella Fitzgerald - Ella In Berlin: Mack The Knife/ Summertime (V12) (0602435611297) виниловая пластинка - фото 3
  • Ella Fitzgerald - Ella In Berlin: Mack The Knife/ Summertime (V12) (0602435611297) виниловая пластинка - фото 4
  • Ella Fitzgerald - Ella In Berlin: Mack The Knife/ Summertime (V12) (0602435611297) виниловая пластинка - фото 5
  • Ella Fitzgerald - Ella In Berlin: Mack The Knife/ Summertime (V12) (0602435611297) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722260
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ella Fitzgerald - Ella In Berlin: Mack The Knife/ Summertime (V12) (0602435611297) виниловая пластинка
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602435611297]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
Ella In Berlin: Mack The Knife/ Summertime
Жанр
Swing
Трек-лист
Mack The Knife 1960, Mack the Knife 1962, Summertime 1960, Summertime 1962
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Grooves
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ella Fitzgerald - Ella In Berlin: Mack The Knife/ Summertime (V12) (0602435611297) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mack The Knife 1960, Mack the Knife 1962, Summertime 1960, Summertime 1962



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Ella Fitzgerald - Ella In Berlin: Mack The Knife/ Summertime (V12) (0602435611297) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602435611297]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ella Fitzgerald
Альбом (сингл)
Ella In Berlin: Mack The Knife/ Summertime
Жанр
Swing
Трек-лист
Mack The Knife 1960, Mack the Knife 1962, Summertime 1960, Summertime 1962
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Grooves
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mack The Knife 1960, Mack the Knife 1962, Summertime 1960, Summertime 1962


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ella Fitzgerald - Ella In Berlin: Mack The Knife/ Summertime (V12) (0602435611297) виниловая пластинка - стоимость товара 2570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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