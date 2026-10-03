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Boney M. - Love For Sale (0889854092610) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Boney M. - Love For Sale (0889854092610) виниловая пластинка

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Boney M. - Love For Sale (0889854092610) виниловая пластинка - фото 1
Boney M. - Love For Sale (0889854092610) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Boney M.
Альбом (сингл)
LOVE FOR SALE
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Boney M. - Love For Sale (0889854092610) виниловая пластинка - фото 1
  • Boney M. - Love For Sale (0889854092610) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 142581
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Boney M. - Love For Sale (0889854092610) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Boney M.
filter_none Товар входит в коллекцию Boney M.

Коллекция Boney M.


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854092610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Boney M.
Альбом (сингл)
LOVE FOR SALE
Жанр
Диско
Трек-лист
Ma Baker, Love For Sale, Belfast, Have You Ever Seen The Rain, Gloria, Can You Waddle, Plantation Boy, Motherless Child, Silent Lover, A Woman Can Change A Man, Still I'm Sad
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Boney M. - Love For Sale (0889854092610) виниловая пластинка

Track List

A1Ma Baker4:10
A2Love For Sale5:10
A3Belfast3:40
A4Have You Ever Seen The Rain3:35
A5Gloria, Can You Waddle4:00
B1Plantatin Boy4:58
B2Motherless Child5:00
B3Silent Lover4:30
B4A Woman Can Change A Man3:34
B5Still I'm Sad3:42

Отзывы о товаре Boney M. - Love For Sale (0889854092610) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854092610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Boney M.
Альбом (сингл)
LOVE FOR SALE
Жанр
Диско
Трек-лист
Ma Baker, Love For Sale, Belfast, Have You Ever Seen The Rain, Gloria, Can You Waddle, Plantation Boy, Motherless Child, Silent Lover, A Woman Can Change A Man, Still I'm Sad
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Ma Baker4:10
A2Love For Sale5:10
A3Belfast3:40
A4Have You Ever Seen The Rain3:35
A5Gloria, Can You Waddle4:00
B1Plantatin Boy4:58
B2Motherless Child5:00
B3Silent Lover4:30
B4A Woman Can Change A Man3:34
B5Still I'm Sad3:42
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Boney M. - Love For Sale (0889854092610) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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