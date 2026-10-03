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Boney M - Christmas Album (0889854092313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Boney M - Christmas Album (0889854092313) виниловая пластинка

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Boney M - Christmas Album (0889854092313) виниловая пластинка - фото 1
Boney M - Christmas Album (0889854092313) виниловая пластинка - фото 2
Boney M - Christmas Album (0889854092313) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
CHRISTMAS ALBUM
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Boney M - Christmas Album (0889854092313) виниловая пластинка - фото 1
  • Boney M - Christmas Album (0889854092313) виниловая пластинка - фото 2
  • Boney M - Christmas Album (0889854092313) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152839
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Boney M - Christmas Album (0889854092313) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Boney M.
filter_none Товар входит в коллекцию Boney M.

Коллекция Boney M.


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854092313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
CHRISTMAS ALBUM
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Диско
Трек-лист
Суть, Друг, Тень пятиэтажек, Вопреки, Счастье, Выбор. Часть вторая, На передовой, Потерял, Никогда не сдавайся, Сильная рука, Это не тир, Повод (feat. Ирина Клинских), По велению секунд (feat. Обе-Рек)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Boney M - Christmas Album (0889854092313) виниловая пластинка

Track List

A1Little Drummer Boy4:21
A2White Christmas3:22
A3Feliz Navidad2:21
A4Jingle Bells3:28
A5Winter Fairy-Tale2:59
A6Mary's Boy Child / Oh My Lord5:10
Christmas Medley(7:51)
B1.1Silent Night, Holy Night
B1.2Show Falls Over The Ground
B1.3Hear Ye The Message
B1.4Sweet Bells
B2Petit Papa Noel1:42
B3Zion's Daughter3:48
B4When A Child Is Born3:19
B5Darkness Is Falling3:01
B6I'll Be Home For Christmas3:44

Отзывы о товаре Boney M - Christmas Album (0889854092313) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854092313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
CHRISTMAS ALBUM
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Диско
Трек-лист
Суть, Друг, Тень пятиэтажек, Вопреки, Счастье, Выбор. Часть вторая, На передовой, Потерял, Никогда не сдавайся, Сильная рука, Это не тир, Повод (feat. Ирина Клинских), По велению секунд (feat. Обе-Рек)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание

Track List

A1Little Drummer Boy4:21
A2White Christmas3:22
A3Feliz Navidad2:21
A4Jingle Bells3:28
A5Winter Fairy-Tale2:59
A6Mary's Boy Child / Oh My Lord5:10
Christmas Medley(7:51)
B1.1Silent Night, Holy Night
B1.2Show Falls Over The Ground
B1.3Hear Ye The Message
B1.4Sweet Bells
B2Petit Papa Noel1:42
B3Zion's Daughter3:48
B4When A Child Is Born3:19
B5Darkness Is Falling3:01
B6I'll Be Home For Christmas3:44
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Boney M - Christmas Album (0889854092313) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4330 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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