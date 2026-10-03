Boney M - Christmas Album (0889854092313) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
CHRISTMAS ALBUM
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 152839
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854092313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
CHRISTMAS ALBUM
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Диско
Трек-лист
Суть, Друг, Тень пятиэтажек, Вопреки, Счастье, Выбор. Часть вторая, На передовой, Потерял, Никогда не сдавайся, Сильная рука, Это не тир, Повод (feat. Ирина Клинских), По велению секунд (feat. Обе-Рек)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Boney M - Christmas Album (0889854092313) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Little Drummer Boy
|4:21
|A2
|White Christmas
|3:22
|A3
|Feliz Navidad
|2:21
|A4
|Jingle Bells
|3:28
|A5
|Winter Fairy-Tale
|2:59
|A6
|Mary's Boy Child / Oh My Lord
|5:10
|Christmas Medley
|(7:51)
|B1.1
|Silent Night, Holy Night
|B1.2
|Show Falls Over The Ground
|B1.3
|Hear Ye The Message
|B1.4
|Sweet Bells
|B2
|Petit Papa Noel
|1:42
|B3
|Zion's Daughter
|3:48
|B4
|When A Child Is Born
|3:19
|B5
|Darkness Is Falling
|3:01
|B6
|I'll Be Home For Christmas
|3:44
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854092313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
CHRISTMAS ALBUM
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Диско
Трек-лист
Суть, Друг, Тень пятиэтажек, Вопреки, Счастье, Выбор. Часть вторая, На передовой, Потерял, Никогда не сдавайся, Сильная рука, Это не тир, Повод (feat. Ирина Клинских), По велению секунд (feat. Обе-Рек)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Track List
|A1
|Little Drummer Boy
|4:21
|A2
|White Christmas
|3:22
|A3
|Feliz Navidad
|2:21
|A4
|Jingle Bells
|3:28
|A5
|Winter Fairy-Tale
|2:59
|A6
|Mary's Boy Child / Oh My Lord
|5:10
|Christmas Medley
|(7:51)
|B1.1
|Silent Night, Holy Night
|B1.2
|Show Falls Over The Ground
|B1.3
|Hear Ye The Message
|B1.4
|Sweet Bells
|B2
|Petit Papa Noel
|1:42
|B3
|Zion's Daughter
|3:48
|B4
|When A Child Is Born
|3:19
|B5
|Darkness Is Falling
|3:01
|B6
|I'll Be Home For Christmas
|3:44
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Boney M - Christmas Album (0889854092313) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4330 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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