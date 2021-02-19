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OST - Mondo Cane (Riz Ortolani & Nino Oliviero) (8024709208521) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Mondo Cane (Riz Ortolani & Nino Oliviero) (8024709208521) виниловая пластинка

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OST - Mondo Cane (Riz Ortolani &amp; Nino Oliviero) (8024709208521) виниловая пластинка - фото 1
OST - Mondo Cane (Riz Ortolani &amp; Nino Oliviero) (8024709208521) виниловая пластинка - фото 2
OST - Mondo Cane (Riz Ortolani &amp; Nino Oliviero) (8024709208521) виниловая пластинка - фото 3
OST - Mondo Cane (Riz Ortolani &amp; Nino Oliviero) (8024709208521) виниловая пластинка - фото 4
OST - Mondo Cane (Riz Ortolani &amp; Nino Oliviero) (8024709208521) виниловая пластинка - фото 5
OST - Mondo Cane (Riz Ortolani &amp; Nino Oliviero) (8024709208521) виниловая пластинка - фото 6
OST - Mondo Cane (Riz Ortolani &amp; Nino Oliviero) (8024709208521) виниловая пластинка - фото 7
OST - Mondo Cane (Riz Ortolani &amp; Nino Oliviero) (8024709208521) виниловая пластинка - фото 8
OST - Mondo Cane (Riz Ortolani &amp; Nino Oliviero) (8024709208521) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.02.2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Mondo Cane (Riz Ortolani & Nino Oliviero)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Mondo Cane (Riz Ortolani &amp; Nino Oliviero) (8024709208521) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Mondo Cane (Riz Ortolani &amp; Nino Oliviero) (8024709208521) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Mondo Cane (Riz Ortolani &amp; Nino Oliviero) (8024709208521) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Mondo Cane (Riz Ortolani &amp; Nino Oliviero) (8024709208521) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Mondo Cane (Riz Ortolani &amp; Nino Oliviero) (8024709208521) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Mondo Cane (Riz Ortolani &amp; Nino Oliviero) (8024709208521) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Mondo Cane (Riz Ortolani &amp; Nino Oliviero) (8024709208521) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Mondo Cane (Riz Ortolani &amp; Nino Oliviero) (8024709208521) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Mondo Cane (Riz Ortolani &amp; Nino Oliviero) (8024709208521) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624635
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OST - Mondo Cane (Riz Ortolani & Nino Oliviero) (8024709208521) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cam Sugar
Barcode
[8024709208521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.02.2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Mondo Cane (Riz Ortolani & Nino Oliviero)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Mondo Cane (Riz Ortolani & Nino Oliviero) (8024709208521) виниловая пластинка

Mondo Cane - лимитированное переиздание оригинального саундтрека к итальянскому фильму 1962 года Собачий мир. Музыку к фильму написали итальянские композиторы Риц Ортолани и Нино Оливьеро. Релиз представлен на двойном черном виниле. Полная версия саундтрека содержит 21 ранее неизданный трек. Новое оформление обложки. Ремастировано с оригинальных мастерлент. Риц Ортолани - итальянский композитор. В 1967 году он сочинил музыку для телевизионной драмы La fiera della vanit? (Ярмарка тщеславия). В 2004 году в рамках премии Пиппо Барзицца ему была присвоена награда как аранжировщику и композитору. В 2007 году написал свою первую пьесу Принц молодежи, премьера которой состоялась 4 сентября в театре Ла Фениче в Венеции. Его музыка использовалась для фильмов Убить Билла: Фильм 1 в 2003 году, Убить Билла: Фильм 2 в 2004 году, Бесславные ублюдки в 2009 году, Драйв в 2011 году и Джанго освобождённый в 2012 году.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Mondo Cane (Riz Ortolani & Nino Oliviero) (8024709208521) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cam Sugar
Barcode
[8024709208521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.02.2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Mondo Cane (Riz Ortolani & Nino Oliviero)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Mondo Cane - лимитированное переиздание оригинального саундтрека к итальянскому фильму 1962 года Собачий мир. Музыку к фильму написали итальянские композиторы Риц Ортолани и Нино Оливьеро. Релиз представлен на двойном черном виниле. Полная версия саундтрека содержит 21 ранее неизданный трек. Новое оформление обложки. Ремастировано с оригинальных мастерлент. Риц Ортолани - итальянский композитор. В 1967 году он сочинил музыку для телевизионной драмы La fiera della vanit? (Ярмарка тщеславия). В 2004 году в рамках премии Пиппо Барзицца ему была присвоена награда как аранжировщику и композитору. В 2007 году написал свою первую пьесу Принц молодежи, премьера которой состоялась 4 сентября в театре Ла Фениче в Венеции. Его музыка использовалась для фильмов Убить Билла: Фильм 1 в 2003 году, Убить Билла: Фильм 2 в 2004 году, Бесславные ублюдки в 2009 году, Драйв в 2011 году и Джанго освобождённый в 2012 году.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Mondo Cane (Riz Ortolani & Nino Oliviero) (8024709208521) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2500 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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