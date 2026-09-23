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Nik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка

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Nik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка - фото 1
Nik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка - фото 2
Nik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка - фото 3
Nik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка - фото 4
Nik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Nik Bartsch
Альбом (сингл)
Entendre
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Nik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка - фото 1
  • Nik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка - фото 2
  • Nik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка - фото 3
  • Nik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка - фото 4
  • Nik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 180 руб. 
Начислим 153 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500787
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка
4 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602435427096]
Исполнитель
Nik Bartsch
Альбом (сингл)
Entendre
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка

Nik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Nik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602435427096]
Исполнитель
Nik Bartsch
Альбом (сингл)
Entendre
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Nik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка - по цене 4180 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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