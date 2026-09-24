Top.Mail.Ru
Zaz - Sains & Saufs (3700187689759) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Zaz - Sains & Saufs (3700187689759) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Zaz - Sains &amp; Saufs (3700187689759) виниловая пластинка - фото 1
Zaz - Sains &amp; Saufs (3700187689759) виниловая пластинка - фото 2
Zaz - Sains &amp; Saufs (3700187689759) виниловая пластинка - фото 3
Zaz - Sains &amp; Saufs (3700187689759) виниловая пластинка - фото 4
Zaz - Sains &amp; Saufs (3700187689759) виниловая пластинка - фото 5
Zaz - Sains &amp; Saufs (3700187689759) виниловая пластинка - фото 6
Zaz - Sains &amp; Saufs (3700187689759) виниловая пластинка - фото 7
Zaz - Sains &amp; Saufs (3700187689759) виниловая пластинка - фото 8
Zaz - Sains &amp; Saufs (3700187689759) виниловая пластинка - фото 9
Zaz - Sains &amp; Saufs (3700187689759) виниловая пластинка - фото 10
Zaz - Sains &amp; Saufs (3700187689759) виниловая пластинка - фото 11
Zaz - Sains &amp; Saufs (3700187689759) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Zaz
Альбом (сингл)
Sains & Saufs
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Zaz - Sains &amp; Saufs (3700187689759) виниловая пластинка - фото 1
  • Zaz - Sains &amp; Saufs (3700187689759) виниловая пластинка - фото 2
  • Zaz - Sains &amp; Saufs (3700187689759) виниловая пластинка - фото 3
  • Zaz - Sains &amp; Saufs (3700187689759) виниловая пластинка - фото 4
  • Zaz - Sains &amp; Saufs (3700187689759) виниловая пластинка - фото 5
  • Zaz - Sains &amp; Saufs (3700187689759) виниловая пластинка - фото 6
  • Zaz - Sains &amp; Saufs (3700187689759) виниловая пластинка - фото 7
  • Zaz - Sains &amp; Saufs (3700187689759) виниловая пластинка - фото 8
  • Zaz - Sains &amp; Saufs (3700187689759) виниловая пластинка - фото 9
  • Zaz - Sains &amp; Saufs (3700187689759) виниловая пластинка - фото 10
  • Zaz - Sains &amp; Saufs (3700187689759) виниловая пластинка - фото 11
  • Zaz - Sains &amp; Saufs (3700187689759) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719437
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Zaz - Sains & Saufs (3700187689759) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[3700187689759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Zaz
Альбом (сингл)
Sains & Saufs
Жанр
Шансон
Трек-лист
Je pardonne, Au pays des merveilles, Mon c?ur tu es fou, Mon sourire, Mon Dieu, On peut comme ?a, Sains & saufs, J’imagine que tu sais, La flamme, Un enfant pour toujours, Que des liens, Bleu de la nuit, Une passerelle vers la mer – en duo avec Rapha?l
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Zaz - Sains & Saufs (3700187689759) виниловая пластинка

Личный, зрелый и музыкально сбалансированный альбом исполнительницы ZAZ, презентованный осенью 2025 года. Жанрово разнообразный релиз, умело переплетающий акустический шансон, фолк, джазовые аранжировки и поп-звучание, состоит из тринадцати эмоциональных композиций.



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Zaz - Sains & Saufs (3700187689759) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[3700187689759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Zaz
Альбом (сингл)
Sains & Saufs
Жанр
Шансон
Трек-лист
Je pardonne, Au pays des merveilles, Mon c?ur tu es fou, Mon sourire, Mon Dieu, On peut comme ?a, Sains & saufs, J’imagine que tu sais, La flamme, Un enfant pour toujours, Que des liens, Bleu de la nuit, Une passerelle vers la mer – en duo avec Rapha?l
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Личный, зрелый и музыкально сбалансированный альбом исполнительницы ZAZ, презентованный осенью 2025 года. Жанрово разнообразный релиз, умело переплетающий акустический шансон, фолк, джазовые аранжировки и поп-звучание, состоит из тринадцати эмоциональных композиций.


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Zaz - Sains & Saufs (3700187689759) виниловая пластинка – стоимость товара 3970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...