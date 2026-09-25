Fleetwood Mac - Blues Jam In Chicago (0198029560114) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Blues Jam In Chicago
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735036
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029560114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Blues Jam In Chicago
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Watch Out!, Ooh Baby, South Indiana - Take 1, South Indiana - Take 2, Last Night, Red Hot Jam, I'm Worried, I Held My Baby Last Night, Madison Blues, I Can't Hold Out, I Need Your Love, I Got The Blues, World's In A Tangle, Talk With You, Like It This Way, Someday Soon Baby, Hungry Country Girl, Black Jack Blues, Everyday I Have The Blues, Rockin' Boogie, Sugar Mama, Homework
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fleetwood Mac - Blues Jam In Chicago (0198029560114) виниловая пластинка
В 1969 году группа Fleetwood Mac под руководством несравненного Питера Грина отправилась в студию Chess Studios в городе ветров для записи со многими известными чикагскими блюзовыми музыкантами, которые их вдохновляли, включая Отиса Спэнна, Хани Боя Эдвардса и легендарного автора песен Вилли Диксона. Альбом Blues Jam In Chicago, изначально выпущенный в виде двух отдельных синглов лейблом Майка Вернона Blue Horizon в декабре 1969 года, объединяет обе сессии в впечатляющий двойной сборник на виниле, который до сих пор обязателен для любого поклонника этого жанра.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029560114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Blues Jam In Chicago
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Watch Out!, Ooh Baby, South Indiana - Take 1, South Indiana - Take 2, Last Night, Red Hot Jam, I'm Worried, I Held My Baby Last Night, Madison Blues, I Can't Hold Out, I Need Your Love, I Got The Blues, World's In A Tangle, Talk With You, Like It This Way, Someday Soon Baby, Hungry Country Girl, Black Jack Blues, Everyday I Have The Blues, Rockin' Boogie, Sugar Mama, Homework
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
В 1969 году группа Fleetwood Mac под руководством несравненного Питера Грина отправилась в студию Chess Studios в городе ветров для записи со многими известными чикагскими блюзовыми музыкантами, которые их вдохновляли, включая Отиса Спэнна, Хани Боя Эдвардса и легендарного автора песен Вилли Диксона. Альбом Blues Jam In Chicago, изначально выпущенный в виде двух отдельных синглов лейблом Майка Вернона Blue Horizon в декабре 1969 года, объединяет обе сессии в впечатляющий двойной сборник на виниле, который до сих пор обязателен для любого поклонника этого жанра.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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