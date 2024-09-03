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Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка - фото 1
Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка - фото 2
Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка - фото 3
Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка - фото 4
Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка - фото 5
Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка - фото 6
Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка - фото 7
Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка - фото 8
Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка - фото 9
Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка - фото 10
Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка - фото 11
Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Sade
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка - фото 1
  • Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка - фото 2
  • Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка - фото 3
  • Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка - фото 4
  • Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка - фото 5
  • Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка - фото 6
  • Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка - фото 7
  • Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка - фото 8
  • Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка - фото 9
  • Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка - фото 10
  • Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка - фото 11
  • Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99415
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751805910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Sade
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Jazz
Трек-лист
Your Love Is King, Hang on to Your Love, Smooth Operator, Jezebel, The Sweetest Taboo, Is It a Crime, Never as Good as the First Time, Love Is Stronger Than Pride, Paradise, Nothing Can Come Between Us, No Ordinary Love, Like a Tattoo, Kiss of Love, Please Send Me Someone to Love, Cherish the Day, Pearls
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Legacy Vinyl
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка

Track List

A1Your Love Is King3:41
A2Hang On To Your Love4:29
A3Smooth Operator4:16
A4Jezebel5:23
B5The Sweetest Taboo4:25
B6Is It A Crime6:16
B7Never As Good As The First Time3:58
B8Love Is Stronger Than Pride4:17
C9Paradise3:36
C10Nothing Can Come Between Us3:52
C11No Ordinary Love7:19
C12Like A Tattoo3:36
D13Kiss Of Life4:10
D14Please Send Me Someone To Love3:40
D15Cherish The Day6:17
D16Pearls4:35

Отзывы о товаре Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка

03.09.2024
Рустем

Достоинства:
Это роскошный сборник мне кажется с лучшими песнями Sade и все в одном флаконе

Комментарий:
Приятное издание, хороший звук на 2 черных пластинках, разворотный конверт. Все супер



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751805910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Sade
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Jazz
Трек-лист
Your Love Is King, Hang on to Your Love, Smooth Operator, Jezebel, The Sweetest Taboo, Is It a Crime, Never as Good as the First Time, Love Is Stronger Than Pride, Paradise, Nothing Can Come Between Us, No Ordinary Love, Like a Tattoo, Kiss of Love, Please Send Me Someone to Love, Cherish the Day, Pearls
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Legacy Vinyl
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Your Love Is King3:41
A2Hang On To Your Love4:29
A3Smooth Operator4:16
A4Jezebel5:23
B5The Sweetest Taboo4:25
B6Is It A Crime6:16
B7Never As Good As The First Time3:58
B8Love Is Stronger Than Pride4:17
C9Paradise3:36
C10Nothing Can Come Between Us3:52
C11No Ordinary Love7:19
C12Like A Tattoo3:36
D13Kiss Of Life4:10
D14Please Send Me Someone To Love3:40
D15Cherish The Day6:17
D16Pearls4:35
Самовывоз
Доставка
Отзывы
03.09.2024
Рустем

Достоинства:
Это роскошный сборник мне кажется с лучшими песнями Sade и все в одном флаконе

Комментарий:
Приятное издание, хороший звук на 2 черных пластинках, разворотный конверт. Все супер


Sade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка – стоимость товара 3850 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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