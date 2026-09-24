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Tash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) виниловая пластинка

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Tash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) виниловая пластинка - фото 1
Tash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) виниловая пластинка - фото 2
Tash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) виниловая пластинка - фото 3
Tash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) виниловая пластинка - фото 4
Tash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) виниловая пластинка - фото 5
Tash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) виниловая пластинка - фото 6
Tash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tash Sultana
Альбом (сингл)
Return To The Roots
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) виниловая пластинка - фото 1
  • Tash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) виниловая пластинка - фото 2
  • Tash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) виниловая пластинка - фото 3
  • Tash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) виниловая пластинка - фото 4
  • Tash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) виниловая пластинка - фото 5
  • Tash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) виниловая пластинка - фото 6
  • Tash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716082
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028963510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tash Sultana
Альбом (сингл)
Return To The Roots
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Milk & Honey, Kiss The Sky, Hazard To Myself, B1 .Hold On, Unleash The Rage, Aint It Kinda Funny ft. City and Colour
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Milk & Honey, Kiss The Sky, Hazard To Myself, B1.Hold On, Unleash The Rage, Aint It Kinda Funny ft. City and Colour



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Tash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028963510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tash Sultana
Альбом (сингл)
Return To The Roots
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Milk & Honey, Kiss The Sky, Hazard To Myself, B1 .Hold On, Unleash The Rage, Aint It Kinda Funny ft. City and Colour
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Milk & Honey, Kiss The Sky, Hazard To Myself, B1.Hold On, Unleash The Rage, Aint It Kinda Funny ft. City and Colour


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) виниловая пластинка - по цене 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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