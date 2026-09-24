Lou Reed - Transformer (Coloured) (0198029719611) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lou Reed - Transformer (Coloured) (0198029719611) виниловая пластинка
Transformer — второй студийный альбом американского музыканта Лу Рида, выпущенный в 1972 году. В альбом вошли несколько его самых известных треков: «Perfect Day», «Walk On The Wild Side», «Vicious» и «Satellite Of Love». Издание на цветном виниле. Альбом был спродюсирован Дэвидом Боуи и Миком Ронсоном, они оба были поклонниками творчества Рида. Мик Ронсон, который в то время был гитаристом группы The Spiders from Mars, сыграл важную роль в записи пластинки. Он выступил в качестве сопродюсера, аранжировщика и основного музыканта рекорд-сессий (кроме контроля записи, Ронсон играл на гитаре и фортепиано, а также исполнил бэк-вокал). Помимо всего прочего, именно он написал знаменитую струнную аранжировку для композиции «Perfect Day». В 2003 году альбому был поставлен на 194-е место в списке журнала Rolling Stone «500 величайших альбомов всех времен». Он также занял 96-ю строчку в списке журнала Q «100 величайших альбомов всех времен». В 1996 году песня из альбома Transformer «Perfect Day» вошла в саундтрек к фильму «На игле».
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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