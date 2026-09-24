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Окуджава Булат - Американский Концерт (2Lp) (4680068800451) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Окуджава Булат - Американский Концерт (2Lp) (4680068800451) виниловая пластинка

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Окуджава Булат - Американский Концерт (2Lp) (4680068800451) виниловая пластинка - фото 1
Окуджава Булат - Американский Концерт (2Lp) (4680068800451) виниловая пластинка - фото 2
Окуджава Булат - Американский Концерт (2Lp) (4680068800451) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Булат Окуджава
Альбом (сингл)
Американский Концерт
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Окуджава Булат - Американский Концерт (2Lp) (4680068800451) виниловая пластинка - фото 1
  • Окуджава Булат - Американский Концерт (2Lp) (4680068800451) виниловая пластинка - фото 2
  • Окуджава Булат - Американский Концерт (2Lp) (4680068800451) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб. 
Начислим 125 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718410
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Окуджава Булат - Американский Концерт (2Lp) (4680068800451) виниловая пластинка
3 610 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800451]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Булат Окуджава
Альбом (сингл)
Американский Концерт
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
В Гостях В Нью-Йорке - Булат Окуджава, Песенка о последнем троллейбусе, Песенка О Леньке Королёве, Песенка О Голубом Шарике, Песенка О Бумажном Солдатике, Песенка О Моцарте, Песенка О Пехоте, Стихи Об Оловянном Солдатике Моего Сына, Прощание С Новогодней Ёлкой, Рассказ О Выступлении В Доме Кино, Песенка О Солдатских Сапогах, Прощание С Осенью, А Всё-Таки Жаль..., Из Шуточного Поздравления Театру 'Современник', Песенка О Ночной Москве, Грузинская Песня, Батальное Полотно, Ещё Один Романс, Приезжа
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Окуджава Булат - Американский Концерт (2Lp) (4680068800451) виниловая пластинка

Концерт Булата Окуджавы состоявшийся Нью-Йорке 1979 года, является чуть ли не самым известным выступление барда. Теперь Американский концерт можно послушать на виниловой пластинке и окунуться с головой в атмосферу происходящей в зале. Булат Шалвович Окуджава — советский и российский поэт, бард, прозаик и сценарист, композитор. Автор около двухсот авторских и эстрадных песен, один из наиболее ярких представителей жанра авторской песни в 1960-1980 годы.

Отзывы о товаре Окуджава Булат - Американский Концерт (2Lp) (4680068800451) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068800451]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Булат Окуджава
Альбом (сингл)
Американский Концерт
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
В Гостях В Нью-Йорке - Булат Окуджава, Песенка о последнем троллейбусе, Песенка О Леньке Королёве, Песенка О Голубом Шарике, Песенка О Бумажном Солдатике, Песенка О Моцарте, Песенка О Пехоте, Стихи Об Оловянном Солдатике Моего Сына, Прощание С Новогодней Ёлкой, Рассказ О Выступлении В Доме Кино, Песенка О Солдатских Сапогах, Прощание С Осенью, А Всё-Таки Жаль..., Из Шуточного Поздравления Театру 'Современник', Песенка О Ночной Москве, Грузинская Песня, Батальное Полотно, Ещё Один Романс, Приезжа
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Концерт Булата Окуджавы состоявшийся Нью-Йорке 1979 года, является чуть ли не самым известным выступление барда. Теперь Американский концерт можно послушать на виниловой пластинке и окунуться с головой в атмосферу происходящей в зале. Булат Шалвович Окуджава — советский и российский поэт, бард, прозаик и сценарист, композитор. Автор около двухсот авторских и эстрадных песен, один из наиболее ярких представителей жанра авторской песни в 1960-1980 годы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Окуджава Булат - Американский Концерт (2Lp) (4680068800451) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3610 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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