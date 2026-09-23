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Stiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (0190296503276) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (0190296503276) виниловая пластинка

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Stiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (0190296503276) виниловая пластинка - фото 1
Stiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (0190296503276) виниловая пластинка - фото 2
Stiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (0190296503276) виниловая пластинка - фото 3
Stiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (0190296503276) виниловая пластинка - фото 4
Stiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (0190296503276) виниловая пластинка - фото 5
Stiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (0190296503276) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1981
Исполнитель
STIFF LITTLE FINGERS
Альбом (сингл)
Fingers BBC Live In Concert
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Stiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (0190296503276) виниловая пластинка - фото 1
  • Stiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (0190296503276) виниловая пластинка - фото 2
  • Stiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (0190296503276) виниловая пластинка - фото 3
  • Stiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (0190296503276) виниловая пластинка - фото 4
  • Stiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (0190296503276) виниловая пластинка - фото 5
  • Stiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (0190296503276) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 
Начислим 133 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647360
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Stiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (0190296503276) виниловая пластинка
3 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296503276]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1981
Исполнитель
STIFF LITTLE FINGERS
Альбом (сингл)
Fingers BBC Live In Concert
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Root, Radicals, Rockers & Reggae, Just Fade Away, Safe As Houses, Gate 49, Hits & Misses, The Only One, Silver Lining, Piccadilly Circus, Tin Soldiers, Back To Front, Piccadilly Circus, Falling Down, Thats When Your Blood Bumps, Just Fade Away, Fly The Flag, Gotta Getaway
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (0190296503276) виниловая пластинка

Stiff Little. Fingers BBC Live In Concert (LP). Исполнитель: Stiff Little Fingers. Производство: Warner Music. 1981 год., Европейский Союз. Количество дисков: 2. Тип носителя: LP (Виниловая пластинка). Лейбл: Warner Bros Records (WB). Упаковка: Картонный конверт. Штрихкод: 0190296503276. Номер товара: 193947. Музыка, Виниловые пластинки, Рок и Альтернатива

Отзывы о товаре Stiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (0190296503276) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296503276]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1981
Исполнитель
STIFF LITTLE FINGERS
Альбом (сингл)
Fingers BBC Live In Concert
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Root, Radicals, Rockers & Reggae, Just Fade Away, Safe As Houses, Gate 49, Hits & Misses, The Only One, Silver Lining, Piccadilly Circus, Tin Soldiers, Back To Front, Piccadilly Circus, Falling Down, Thats When Your Blood Bumps, Just Fade Away, Fly The Flag, Gotta Getaway
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Stiff Little. Fingers BBC Live In Concert (LP). Исполнитель: Stiff Little Fingers. Производство: Warner Music. 1981 год., Европейский Союз. Количество дисков: 2. Тип носителя: LP (Виниловая пластинка). Лейбл: Warner Bros Records (WB). Упаковка: Картонный конверт. Штрихкод: 0190296503276. Номер товара: 193947. Музыка, Виниловые пластинки, Рок и Альтернатива
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (0190296503276) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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