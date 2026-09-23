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The Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (0093624885016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (0093624885016) виниловая пластинка

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The Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (0093624885016) виниловая пластинка - фото 1
The Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (0093624885016) виниловая пластинка - фото 2
The Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (0093624885016) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Flaming lips
Альбом (сингл)
The Soft Bulletin Companion
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (0093624885016) виниловая пластинка - фото 1
  • The Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (0093624885016) виниловая пластинка - фото 2
  • The Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (0093624885016) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 
Начислим 133 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500553
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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The Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (0093624885016) виниловая пластинка
3 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624885016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Flaming lips
Альбом (сингл)
The Soft Bulletin Companion
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Thirty-Five Thousand Feet of Despair, 1000 ft Hands (Early Mix), Riding To Work In The Year 2025 (Your Invisible Now), Buggin' (Lips Mix), A Machine in India, Okay I'll Admit That I Really Don't Understand, The Captain, Satellite of You, The Spiderbite Song (Early Mix), Slow Motion (Early Mix), 1000 ft Hands (Final Mix), Little Hands (Rough Mix), The Big Ol' Bug Is the New Baby Now
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (0093624885016) виниловая пластинка

Коллекция редких треков от альтернативного музыкального коллектива из США, важнейшиех представителей неопсиходелической сцены, The Flaming Lips. Лимитированное издание на двойном серебристом виниле, эксклюзивно для Record Store Day 2021. Soft Bulletin - один из самых популярных и самых продаваемых альбомов Flaming Lips. Soft Bulletin Companion изначально был доступен только в качестве промо-CD, вручную изготовлен руководством Lips и передан СМИ и радио по мере того, как популярность оригинального альбома росла вокруг его первоначального выпуска. Сборник включает неизданные песни той эпохи, а также ауттеки и ранние миксы, би-сайды, международные бонус-треки и стерео-версии треков альбома Zaireeka. Эта двойная пластинка серебристого цвета первоначально выйдет эксклюзивно под RSD Drops.

Отзывы о товаре The Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (0093624885016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624885016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Flaming lips
Альбом (сингл)
The Soft Bulletin Companion
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Thirty-Five Thousand Feet of Despair, 1000 ft Hands (Early Mix), Riding To Work In The Year 2025 (Your Invisible Now), Buggin' (Lips Mix), A Machine in India, Okay I'll Admit That I Really Don't Understand, The Captain, Satellite of You, The Spiderbite Song (Early Mix), Slow Motion (Early Mix), 1000 ft Hands (Final Mix), Little Hands (Rough Mix), The Big Ol' Bug Is the New Baby Now
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Коллекция редких треков от альтернативного музыкального коллектива из США, важнейшиех представителей неопсиходелической сцены, The Flaming Lips. Лимитированное издание на двойном серебристом виниле, эксклюзивно для Record Store Day 2021. Soft Bulletin - один из самых популярных и самых продаваемых альбомов Flaming Lips. Soft Bulletin Companion изначально был доступен только в качестве промо-CD, вручную изготовлен руководством Lips и передан СМИ и радио по мере того, как популярность оригинального альбома росла вокруг его первоначального выпуска. Сборник включает неизданные песни той эпохи, а также ауттеки и ранние миксы, би-сайды, международные бонус-треки и стерео-версии треков альбома Zaireeka. Эта двойная пластинка серебристого цвета первоначально выйдет эксклюзивно под RSD Drops.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (0093624885016) виниловая пластинка - стоимость товара 3530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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