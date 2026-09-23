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Hugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка

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Hugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка - фото 1
Hugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка - фото 2
Hugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка - фото 3
Hugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка - фото 4
Hugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка - фото 5
Hugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка - фото 6
Hugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка - фото 7
Hugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка - фото 8
Hugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка - фото 9
Hugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hugar
Альбом (сингл)
Rift
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка - фото 1
  • Hugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка - фото 2
  • Hugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка - фото 3
  • Hugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка - фото 4
  • Hugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка - фото 5
  • Hugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка - фото 6
  • Hugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка - фото 7
  • Hugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка - фото 8
  • Hugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка - фото 9
  • Hugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 
Начислим 133 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647219
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Hugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка
3 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399415719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hugar
Альбом (сингл)
Rift
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lost, Fall, Volt, IV, Far, Rest, Mist, Ai, Solaris, Keilir, XYZ, Form, Luna, Ok, Жvi, Bless
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка

Альбом исландского неоклассического пост-рок дуэта Hugar.. Альбом «Rift» — это второй релиз исландской группы Hugar на лейбле XXIM, который выйдет на виниле в марте 2022 года. Hugar — это совместный музыкальный проект Бергура Ториссона и Петура Йонссона — двух талантливых инструменталистов, композиторов, продюсеров и друзей с детства. Их новый альбом представляет собой уравновешенную, созерцательную смесь эмбиент-электроники, медитативных струнных и современных неоклассических элементов, который охватывает широкий спектр тем, но родился из простых, но глубоких наблюдений в их родной Исландии.

Отзывы о товаре Hugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194399415719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hugar
Альбом (сингл)
Rift
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lost, Fall, Volt, IV, Far, Rest, Mist, Ai, Solaris, Keilir, XYZ, Form, Luna, Ok, Жvi, Bless
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом исландского неоклассического пост-рок дуэта Hugar.. Альбом «Rift» — это второй релиз исландской группы Hugar на лейбле XXIM, который выйдет на виниле в марте 2022 года. Hugar — это совместный музыкальный проект Бергура Ториссона и Петура Йонссона — двух талантливых инструменталистов, композиторов, продюсеров и друзей с детства. Их новый альбом представляет собой уравновешенную, созерцательную смесь эмбиент-электроники, медитативных струнных и современных неоклассических элементов, который охватывает широкий спектр тем, но родился из простых, но глубоких наблюдений в их родной Исландии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3530 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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