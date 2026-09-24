Старый Приятель - Колесо Надежды (4630356100794) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Старый Приятель - Колесо Надежды (4630356100794) виниловая пластинка
"Колесо Надежды" - совместный студийный альбом музыкантов из групп Летучий корабль и Старый приятель, выпущенный в 2025 году. Лимитированное издание представлено на виниле в черно-сером мраморном цвете. Тираж 100 экземпляров. Летучий Корабль - музыкальный проект Дмитрия Николаева. Группа Летучий Корабль не имеет никакого отношения к известному мультфильму, но своим названием обязана одноименной сказке, суть которой вполне созвучна идейной направленности коллектива - помогать другим, раскрывать таланты и собирать друзей на пути следования к возвышенной и благородной цели. Старый приятель - российская рок-группа, созданная в Москве в 1995 году. Первого успеха музыканты добились на международном фестивале "Битлз — навсегда" в городе Днепропетровске. Песни с первого альбома "Московская любовь", "Новый день календаря", "Не плачь" стали хитами радио-эфира. С 1996 по 2020 год музыканты выпустили 12 альбомов, включая сборник популярных песен "Новый день календаря. The Best". Группа Старый приятель исполняет софт-рок в духе 60-х и пользуется популярностью как у молодой аудитории, так и у старшего поколения, у всех, кто любит добротную качественную музыку.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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