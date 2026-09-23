Original Cast - Hedwig And The Angry Inch (Stephen Trask) (coloured) (0603497843657) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1998
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Hedwig and the Angry Inch
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб.
В наличии
Код товара: 647438
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497843657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1998
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Hedwig and the Angry Inch
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Tear Me Down, The Origin Of Love, Random Number Generation, Sugar Daddy, Angry Inch, Wig In A Box, Wicked Little Town, The Long Grift, Hedwigs Lament, Exquisite Corpse, Wicked Little Town (Reprise), Midnight Radio
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Original Cast - Hedwig And The Angry Inch (Stephen Trask) (coloured) (0603497843657) виниловая пластинка
Лимитированное издание на двойном розовом виниле музыки из бродвейского мюзикла Хедвиг и злосчастный дюйм 1998 года.. Впервые на виниле, оригинальная бродвейская запись культового хита Стивена Траска с гравировкой логотипа шоу.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497843657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1998
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Hedwig and the Angry Inch
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Tear Me Down, The Origin Of Love, Random Number Generation, Sugar Daddy, Angry Inch, Wig In A Box, Wicked Little Town, The Long Grift, Hedwigs Lament, Exquisite Corpse, Wicked Little Town (Reprise), Midnight Radio
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лимитированное издание на двойном розовом виниле музыки из бродвейского мюзикла Хедвиг и злосчастный дюйм 1998 года.. Впервые на виниле, оригинальная бродвейская запись культового хита Стивена Траска с гравировкой логотипа шоу.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Original Cast - Hedwig And The Angry Inch (Stephen Trask) (coloured) (0603497843657) виниловая пластинка - по цене 3250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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