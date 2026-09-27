Miles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Miles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пластинка
"Sketches of Spain" стал третьим концептуальным альбомом Майлза Дэвиса и Джила Эванса (они вместе работали еще в конце 1940-х годов над знаменитыми нонет-сессиями "Birth of the Cool" и записали свой первый концептуальный альбом "Miles Ahead" в 1957 году). за которым последовала адаптация музыки Джорджа Гершвина к «Порги и Бесс» в 1958 году). Альбом с испанским оттенком получил пятизвездочную оценку в журнале Down Beat, а критик Билл Матье заявил: «Эта запись является одним из самых важных музыкальных триумфов, которые когда-либо были созданы в этом столетии. Он объединяет под одной эгидой две сферы, которые в прошлом часто действовали друг против друга – мир сердца и мир разума. Дэвису и Эвансу достаются не пять, десять или миллион звезд в обзорном рейтинге, а бремя продолжения указывать нам путь». «В «Набросках Испании», — добавил Нат Хентофф, — «Дэвис и Эванс пошли дальше, чем на предыдущих альбомах. Задумчивое, драматическое испанское звучание и чувство пронизывают все произведения на этом альбоме. Я считаю, что Дэвис редко, если вообще когда-либо, солировал с такой концентрацией эмоций, как в нескольких отрывках из этого альбома, особенно в «Concierto de Aranjuez» и «Saeta». Самое примечательное – это удивительная достоверность фразировки и тембра, с которым он играет. Это как если бы Майлз родился в семье андалузских цыган, но вместо того, чтобы взять в руки гитару, решил сделать трубу выражением своего cante hondo («глубокая песня»). И Эванс также указывает на полное поглощение испанского музыкального темперамента, который он трансмутировал в свой бескомпромиссно личный стиль».
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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