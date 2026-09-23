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Cosmo - La Terza Estate Dell'Amore (0194398855417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cosmo - La Terza Estate Dell'Amore (0194398855417) виниловая пластинка

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Cosmo - La Terza Estate Dell&#039;Amore (0194398855417) виниловая пластинка - фото 1
Cosmo - La Terza Estate Dell&#039;Amore (0194398855417) виниловая пластинка - фото 2
Cosmo - La Terza Estate Dell&#039;Amore (0194398855417) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cosmo
Альбом (сингл)
La terza estate dellamore
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cosmo - La Terza Estate Dell&#039;Amore (0194398855417) виниловая пластинка - фото 1
  • Cosmo - La Terza Estate Dell&#039;Amore (0194398855417) виниловая пластинка - фото 2
  • Cosmo - La Terza Estate Dell&#039;Amore (0194398855417) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 129 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647127
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Cosmo - La Terza Estate Dell'Amore (0194398855417) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194398855417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cosmo
Альбом (сингл)
La terza estate dellamore
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dum Dum, Antipop, La Musica Illegale, Fresca, Mango, La Cattedrale, Puccy Bom, Fuori, Gundala, Io Ballo, Vele Al Vento, Noi
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cosmo - La Terza Estate Dell'Amore (0194398855417) виниловая пластинка

Альбом итальянского поп-исполнителя Cosmo.. Спустя три года после своей последней работы, Cosmo возвращается на сцену с новым альбомом La terza estate dellamore, который выходит этим летом. La terza estate dellamore - это больше, чем реальность. Это возможность, но также и необходимость, того, что должно произойти и что рано или поздно произойдет. Сегодня потребность в социальности и коллективной любви усиливается: пандемия и меры по борьбе с ней разорвали на части то, что было последними остатками социальной жизни, доведя ее до исторического минимума. La terza estate dellamore - это манифест чего-то, что до сих пор не имеет названия, это малина в глазах тех, кто отрицает необходимость празднования и дух общности.

Отзывы о товаре Cosmo - La Terza Estate Dell'Amore (0194398855417) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194398855417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cosmo
Альбом (сингл)
La terza estate dellamore
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dum Dum, Antipop, La Musica Illegale, Fresca, Mango, La Cattedrale, Puccy Bom, Fuori, Gundala, Io Ballo, Vele Al Vento, Noi
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом итальянского поп-исполнителя Cosmo.. Спустя три года после своей последней работы, Cosmo возвращается на сцену с новым альбомом La terza estate dellamore, который выходит этим летом. La terza estate dellamore - это больше, чем реальность. Это возможность, но также и необходимость, того, что должно произойти и что рано или поздно произойдет. Сегодня потребность в социальности и коллективной любви усиливается: пандемия и меры по борьбе с ней разорвали на части то, что было последними остатками социальной жизни, доведя ее до исторического минимума. La terza estate dellamore - это манифест чего-то, что до сих пор не имеет названия, это малина в глазах тех, кто отрицает необходимость празднования и дух общности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cosmo - La Terza Estate Dell'Amore (0194398855417) виниловая пластинка - стоимость товара 3390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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