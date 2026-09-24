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Yaruga - Карколист (4630356100770) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yaruga - Карколист (4630356100770) виниловая пластинка

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Yaruga - Карколист (4630356100770) виниловая пластинка - фото 1
Yaruga - Карколист (4630356100770) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yaruga
Альбом (сингл)
Карколист
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yaruga - Карколист (4630356100770) виниловая пластинка - фото 1
  • Yaruga - Карколист (4630356100770) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб. 
Начислим 118 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718295
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Yaruga - Карколист (4630356100770) виниловая пластинка
3 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4630356100770]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yaruga
Альбом (сингл)
Карколист
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Затмение, Яргвизир, Зов, Шаман, Ответ, Карколист
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yaruga - Карколист (4630356100770) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Затмение, Яргвизир, Зов, Шаман, Ответ, Карколист

Отзывы о товаре Yaruga - Карколист (4630356100770) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4630356100770]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yaruga
Альбом (сингл)
Карколист
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Затмение, Яргвизир, Зов, Шаман, Ответ, Карколист
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Затмение, Яргвизир, Зов, Шаман, Ответ, Карколист
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yaruga - Карколист (4630356100770) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3340 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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