Геннадий Гладков - 12 Стульев (Lim.Ed., Numbered) (4680068805869) виниловая пластинка
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Характеристики
Дата релиза
2025
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
12 Стульев
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб.
В наличии
Код товара: 735177
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805869]
Дата релиза
2025
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
12 Стульев
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Увертюра, Рио, Танец беспризорников, Цыгане и видение Канн, Песня старушек, Альхен, Танго любви, Видение Рио, Первый марш Коробейникова, Второй марш Коробейникова, Дом номер семь, Серенада Воробьянинова, Ах, какая жалость (Песня в ресторане "Прага), Шимми, Песня Остапа на свадьбе, Эллочка-людоедка, Песня Остапа на пароходе, Пора удирать..., Царица Тамара и Отец Федор, Монолог Подколесина, Объяснение Остапа с Грицацуевой, Финальные титры
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Геннадий Гладков - 12 Стульев (Lim.Ed., Numbered) (4680068805869) виниловая пластинка
Геннадий Игоревич Гладков — советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805869]
Дата релиза
2025
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
12 Стульев
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Увертюра, Рио, Танец беспризорников, Цыгане и видение Канн, Песня старушек, Альхен, Танго любви, Видение Рио, Первый марш Коробейникова, Второй марш Коробейникова, Дом номер семь, Серенада Воробьянинова, Ах, какая жалость (Песня в ресторане "Прага), Шимми, Песня Остапа на свадьбе, Эллочка-людоедка, Песня Остапа на пароходе, Пора удирать..., Царица Тамара и Отец Федор, Монолог Подколесина, Объяснение Остапа с Грицацуевой, Финальные титры
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Геннадий Игоревич Гладков — советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Геннадий Гладков - 12 Стульев (Lim.Ed., Numbered) (4680068805869) виниловая пластинка - стоимость товара 3340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Геннадий Гладков - 12 Стульев (Lim.Ed., Numbered) (4680068805869) виниловая пластинка