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Billy Joel - Nylon Curtain (0196587008017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billy Joel - Nylon Curtain (0196587008017) виниловая пластинка

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Billy Joel - Nylon Curtain (0196587008017) виниловая пластинка - фото 1
Billy Joel - Nylon Curtain (0196587008017) виниловая пластинка - фото 2
Billy Joel - Nylon Curtain (0196587008017) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
Nylon Curtain
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billy Joel - Nylon Curtain (0196587008017) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy Joel - Nylon Curtain (0196587008017) виниловая пластинка - фото 2
  • Billy Joel - Nylon Curtain (0196587008017) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716075
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Billy Joel - Nylon Curtain (0196587008017) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587008017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
Nylon Curtain
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Allentown, Laura, Pressure, Goodnight Saigon, She's Right On Time, A Room Of Our Own, Surprises, Scandinavian Skies, Where's The Orchestra?
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Joel - Nylon Curtain (0196587008017) виниловая пластинка

The Nylon Curtain — восьмой студийный альбом Билли Джоэла первоначально выпущенный 23 сентября 1982 года. Включает в себя « Pressure » и « Allentown ».



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Billy Joel - Nylon Curtain (0196587008017) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587008017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
Nylon Curtain
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Allentown, Laura, Pressure, Goodnight Saigon, She's Right On Time, A Room Of Our Own, Surprises, Scandinavian Skies, Where's The Orchestra?
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Nylon Curtain — восьмой студийный альбом Билли Джоэла первоначально выпущенный 23 сентября 1982 года. Включает в себя « Pressure » и « Allentown ».


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billy Joel - Nylon Curtain (0196587008017) виниловая пластинка – стоимость товара 3390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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