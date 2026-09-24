Billy Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
River Of Dreams
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 716076
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587008413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
River Of Dreams
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
No Man's Land, The Great Wall Of China, Blonde Over Blue, A Minor Variation, Shades Of Grey, All About Soul, Lullabye (Goodnight, My Angel), The River Of Dreams, Two Thousand Years, Famous Last Words
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Billy Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка
River of Dreams — 12-й студийный альбом Билли Джоэла первоначально выпущенный 10 августа 1993 года. Включает в себя « The River of Dreams » и « Lullabye (Goodnight, My Angel) ». River of Dreams — последний рок-альбом Джоэла выпущенный им на данный момент; его следующий альбом Fantasies & Delusions (2001) включает в себя классические композиции.
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587008413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
River Of Dreams
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
No Man's Land, The Great Wall Of China, Blonde Over Blue, A Minor Variation, Shades Of Grey, All About Soul, Lullabye (Goodnight, My Angel), The River Of Dreams, Two Thousand Years, Famous Last Words
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
River of Dreams — 12-й студийный альбом Билли Джоэла первоначально выпущенный 10 августа 1993 года. Включает в себя « The River of Dreams » и « Lullabye (Goodnight, My Angel) ». River of Dreams — последний рок-альбом Джоэла выпущенный им на данный момент; его следующий альбом Fantasies & Delusions (2001) включает в себя классические композиции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Billy Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка - стоимость товара 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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