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Billy Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billy Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка

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Billy Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка - фото 1
Billy Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка - фото 2
Billy Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка - фото 3
Billy Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка - фото 4
Billy Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка - фото 5
Billy Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка - фото 6
Billy Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка - фото 7
Billy Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
River Of Dreams
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billy Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка - фото 2
  • Billy Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка - фото 3
  • Billy Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка - фото 4
  • Billy Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка - фото 5
  • Billy Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка - фото 6
  • Billy Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка - фото 7
  • Billy Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716076
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Billy Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587008413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
River Of Dreams
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
No Man's Land, The Great Wall Of China, Blonde Over Blue, A Minor Variation, Shades Of Grey, All About Soul, Lullabye (Goodnight, My Angel), The River Of Dreams, Two Thousand Years, Famous Last Words
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка

River of Dreams — 12-й студийный альбом Билли Джоэла первоначально выпущенный 10 августа 1993 года. Включает в себя « The River of Dreams » и « Lullabye (Goodnight, My Angel) ». River of Dreams — последний рок-альбом Джоэла выпущенный им на данный момент; его следующий альбом Fantasies & Delusions (2001) включает в себя классические композиции.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Billy Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587008413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
River Of Dreams
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
No Man's Land, The Great Wall Of China, Blonde Over Blue, A Minor Variation, Shades Of Grey, All About Soul, Lullabye (Goodnight, My Angel), The River Of Dreams, Two Thousand Years, Famous Last Words
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
River of Dreams — 12-й студийный альбом Билли Джоэла первоначально выпущенный 10 августа 1993 года. Включает в себя « The River of Dreams » и « Lullabye (Goodnight, My Angel) ». River of Dreams — последний рок-альбом Джоэла выпущенный им на данный момент; его следующий альбом Fantasies & Delusions (2001) включает в себя классические композиции.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billy Joel - River Of Dreams (0196587008413) виниловая пластинка - стоимость товара 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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