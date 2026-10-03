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Kings Of Leon - Aha Shake Heartbreak (0889854217716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kings Of Leon - Aha Shake Heartbreak (0889854217716) виниловая пластинка

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Kings Of Leon - Aha Shake Heartbreak (0889854217716) виниловая пластинка - фото 1
Kings Of Leon - Aha Shake Heartbreak (0889854217716) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Kings Of Leon
Альбом (сингл)
AHA SHAKE HEARTBREAK
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kings Of Leon - Aha Shake Heartbreak (0889854217716) виниловая пластинка - фото 1
  • Kings Of Leon - Aha Shake Heartbreak (0889854217716) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 103845
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kings Of Leon - Aha Shake Heartbreak (0889854217716) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция KINGS OF LEON
filter_none Товар входит в коллекцию KINGS OF LEON

Коллекция KINGS OF LEON


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854217716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Kings Of Leon
Альбом (сингл)
AHA SHAKE HEARTBREAK
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kings Of Leon - Aha Shake Heartbreak (0889854217716) виниловая пластинка

Track List

A1Slow Night, So Long
A2King Of The Rodeo
A3Taper Jean Girl
B1Pistol Of Fire
B2Milk
B3The Bucket
C1Soft
C2Razz
C3Day Old Blues
D1Four Kicks
D2Velvet Snow
D3Rememo
D4Where Nobody Knows

Отзывы о товаре Kings Of Leon - Aha Shake Heartbreak (0889854217716) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854217716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Kings Of Leon
Альбом (сингл)
AHA SHAKE HEARTBREAK
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Slow Night, So Long
A2King Of The Rodeo
A3Taper Jean Girl
B1Pistol Of Fire
B2Milk
B3The Bucket
C1Soft
C2Razz
C3Day Old Blues
D1Four Kicks
D2Velvet Snow
D3Rememo
D4Where Nobody Knows
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kings Of Leon - Aha Shake Heartbreak (0889854217716) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3150 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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