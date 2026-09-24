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Air - The Virgin Suicides Redux (5021732782328) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Air - The Virgin Suicides Redux (5021732782328) виниловая пластинка

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Air - The Virgin Suicides Redux (5021732782328) виниловая пластинка - фото 1
Air - The Virgin Suicides Redux (5021732782328) виниловая пластинка - фото 2
Air - The Virgin Suicides Redux (5021732782328) виниловая пластинка - фото 3
Air - The Virgin Suicides Redux (5021732782328) виниловая пластинка - фото 4
Air - The Virgin Suicides Redux (5021732782328) виниловая пластинка - фото 5
Air - The Virgin Suicides Redux (5021732782328) виниловая пластинка - фото 6
Air - The Virgin Suicides Redux (5021732782328) виниловая пластинка - фото 7
Air - The Virgin Suicides Redux (5021732782328) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Air
Альбом (сингл)
The Virgin Suicides Redux
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Air - The Virgin Suicides Redux (5021732782328) виниловая пластинка - фото 1
  • Air - The Virgin Suicides Redux (5021732782328) виниловая пластинка - фото 2
  • Air - The Virgin Suicides Redux (5021732782328) виниловая пластинка - фото 3
  • Air - The Virgin Suicides Redux (5021732782328) виниловая пластинка - фото 4
  • Air - The Virgin Suicides Redux (5021732782328) виниловая пластинка - фото 5
  • Air - The Virgin Suicides Redux (5021732782328) виниловая пластинка - фото 6
  • Air - The Virgin Suicides Redux (5021732782328) виниловая пластинка - фото 7
  • Air - The Virgin Suicides Redux (5021732782328) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719318
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Air - The Virgin Suicides Redux (5021732782328) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732782328]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Air
Альбом (сингл)
The Virgin Suicides Redux
Жанр
Jazz
Трек-лист
Playground Love (With Gordon Tracks), Cloud Up, Bathroom Girl, Cemetary Party, Dark Messages, The World Hurricane, Dirty Trip, Highschool Lover, Afternoon Sister, Ghost Song, Empty House, Dead Bodies, Suicide Underground
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Air - The Virgin Suicides Redux (5021732782328) виниловая пластинка

«The Virgin Suicides», альбом французского электронного дуэта Air и незабываемый саундтрек к режиссёрскому дебюту Софии Копполы, переиздаётся под названием «The Virgin Suicides Redux» к 25-летию. Совершенно новый аналоговый микс оригинального альбома добавляет глубину захватывающим звуковым ландшафтам, которые, как и сам культовый фильм, с годами стали ещё популярнее. «The Virgin Suicides» — саундтрек написанный Air для одноимённого фильма Софии Копполы 1999 года. Альбом был выпущен 23 февраля 2000 года компанией Virgin Records. Он был номинирован на премию Brit Awards 2001 года в категории «Лучший саундтрек». Французское издание журнала Rolling Stone поместило «The Virgin Suicides» на 49-е место в своём списке 100 самых важных французских рок-альбомов. В 2014 году журнал NME поместил альбом на 11-е место в своём списке «61 величайший саундтрек к фильмам всех времён». В 2019 году журнал Pitchfork поместил альбом на четвёртое место в своём списке «50 лучших саундтреков к фильмам всех времён».

Отзывы о товаре Air - The Virgin Suicides Redux (5021732782328) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5021732782328]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Air
Альбом (сингл)
The Virgin Suicides Redux
Жанр
Jazz
Трек-лист
Playground Love (With Gordon Tracks), Cloud Up, Bathroom Girl, Cemetary Party, Dark Messages, The World Hurricane, Dirty Trip, Highschool Lover, Afternoon Sister, Ghost Song, Empty House, Dead Bodies, Suicide Underground
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
«The Virgin Suicides», альбом французского электронного дуэта Air и незабываемый саундтрек к режиссёрскому дебюту Софии Копполы, переиздаётся под названием «The Virgin Suicides Redux» к 25-летию. Совершенно новый аналоговый микс оригинального альбома добавляет глубину захватывающим звуковым ландшафтам, которые, как и сам культовый фильм, с годами стали ещё популярнее. «The Virgin Suicides» — саундтрек написанный Air для одноимённого фильма Софии Копполы 1999 года. Альбом был выпущен 23 февраля 2000 года компанией Virgin Records. Он был номинирован на премию Brit Awards 2001 года в категории «Лучший саундтрек». Французское издание журнала Rolling Stone поместило «The Virgin Suicides» на 49-е место в своём списке 100 самых важных французских рок-альбомов. В 2014 году журнал NME поместил альбом на 11-е место в своём списке «61 величайший саундтрек к фильмам всех времён». В 2019 году журнал Pitchfork поместил альбом на четвёртое место в своём списке «50 лучших саундтреков к фильмам всех времён».
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Air - The Virgin Suicides Redux (5021732782328) виниловая пластинка - стоимость товара 3150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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