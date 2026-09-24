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Fleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинка

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Fleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинка - фото 1
Fleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинка - фото 2
Fleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинка - фото 3
Fleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинка - фото 4
Fleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинка - фото 5
Fleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинка - фото 6
Fleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинка - фото 7
Fleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинка - фото 8
Fleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинка - фото 1
  • Fleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинка - фото 2
  • Fleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинка - фото 3
  • Fleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинка - фото 4
  • Fleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинка - фото 5
  • Fleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинка - фото 6
  • Fleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинка - фото 7
  • Fleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинка - фото 8
  • Fleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721638
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Загружаем...
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Fleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029549010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
The Green Manalishi, Oh Well - Part I, Oh Well - Part II, Shake Your Moneymaker, Need Your Love so Bad, Rattlesnake Shake, Dragonfly, Black Magic Woman, Albatross, Man Of The World, Stop Messin' Round, Love That Burns
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинка

Greatest Hits — альбом главных хитов британо-американской рок- группы Fleetwood Mac, выпущенный в 1988 году. Он охватывает период наибольшего коммерческого успеха группы — с середины 1970-х до конца 1980-х годов. Издание на виниле. Группа Fleetwood Mac (первоначально Fleetwood Mac Питера Грина) была образована в 1967 году после ухода Грина из Bluesbreakers Джона Мейолла. Взяв с собой ритм-секцию Мика Флитвуда и Джона Макви, Грин назвал новый коллектив в их честь, поскольку хотел, чтобы группа сохранила свою самобытность и после его участия. При поддержке двух других талантливых музыкантов, Джереми Спенсера и Дэнни Кирвана, группа сразу же заявила о себе, записав несколько успешных блюзовых композиций на лейбле Майка Вернона Blue Horizon, а затем расширила свою деятельность и выпустила несколько превосходных и невероятно успешных рок-песен и инструментальных композиций. Грин возглавлял группу менее трех лет, покинув ее в мае 1970 года, но за это время, как задокументировано в этом великолепном сборнике, он создал некоторые из лучших музыкальных произведений той эпохи, включая признанную классику, такую ??как «Albatross», «Black Magic Woman», «Oh Well» и душераздирающе прекрасную «Man of the World».

Отзывы о товаре Fleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029549010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
The Green Manalishi, Oh Well - Part I, Oh Well - Part II, Shake Your Moneymaker, Need Your Love so Bad, Rattlesnake Shake, Dragonfly, Black Magic Woman, Albatross, Man Of The World, Stop Messin' Round, Love That Burns
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Greatest Hits — альбом главных хитов британо-американской рок- группы Fleetwood Mac, выпущенный в 1988 году. Он охватывает период наибольшего коммерческого успеха группы — с середины 1970-х до конца 1980-х годов. Издание на виниле. Группа Fleetwood Mac (первоначально Fleetwood Mac Питера Грина) была образована в 1967 году после ухода Грина из Bluesbreakers Джона Мейолла. Взяв с собой ритм-секцию Мика Флитвуда и Джона Макви, Грин назвал новый коллектив в их честь, поскольку хотел, чтобы группа сохранила свою самобытность и после его участия. При поддержке двух других талантливых музыкантов, Джереми Спенсера и Дэнни Кирвана, группа сразу же заявила о себе, записав несколько успешных блюзовых композиций на лейбле Майка Вернона Blue Horizon, а затем расширила свою деятельность и выпустила несколько превосходных и невероятно успешных рок-песен и инструментальных композиций. Грин возглавлял группу менее трех лет, покинув ее в мае 1970 года, но за это время, как задокументировано в этом великолепном сборнике, он создал некоторые из лучших музыкальных произведений той эпохи, включая признанную классику, такую ??как «Albatross», «Black Magic Woman», «Oh Well» и душераздирающе прекрасную «Man of the World».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинка – стоимость товара 3040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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